"Avant, nous avions Cherki, Almada et Lacazette" : l'entraineur de l'OL explique les difficultés à marquer

Fini le temps où un joueur pouvait débloquer un match à l'OL.

Malgré les victoires, l'OL cherche encore l'attaquant capable de déverrouiller une situation et empiler les buts. Et le constat est simple, selon Paulo Fonseca : le problème vient du manque de... (Lire la suite sur Lyon Foot)

1 commentaire
Bobby 69 le 24/10/2025 à 20:34

Je trouve que c est une belle saison pour l instant, à cause de textor on a failli être en l2 à 3 pts du 1 er, quand a l attaque on a perdu lacazette, chéri, almada est mikautadze alors franchement ça va

