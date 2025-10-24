Malgré les victoires, l'OL cherche encore l'attaquant capable de déverrouiller une situation et empiler les buts. Et le constat est simple, selon Paulo Fonseca : le problème vient du manque de... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Vendredi 24 Octobre 2025 à 16h04
"Avant, nous avions Cherki, Almada et Lacazette" : l'entraineur de l'OL explique les difficultés à marquer
Fini le temps où un joueur pouvait débloquer un match à l'OL.
Je trouve que c est une belle saison pour l instant, à cause de textor on a failli être en l2 à 3 pts du 1 er, quand a l attaque on a perdu lacazette, chéri, almada est mikautadze alors franchement ça vaSignaler Répondre