Près de Lyon : deux blessés au couteau après une rixe en centre-ville - LyonMag

La brigade de recherche est chargée de l’enquête.

La commune de Lozanne a été le théâtre d’une violente altercation, jeudi 23 octobre, peu avant 22 heures. Selon les premières constatations, une rixe a éclaté entre plusieurs individus non loin de la mairie. Deux personnes ont été blessées au couteau et transportées à l’hôpital. Leurs jours ne seraient pas en danger.

D’après les éléments communiqués par le parquet de Villefranche-sur-Saône, l’origine des faits remonterait à une première altercation entre deux individus survenue plus tôt dans la soirée. L’incident aurait ensuite dégénéré, plusieurs personnes s’étant jointes à la dispute initiale. La consommation d’alcool pourrait avoir contribué à l’escalade de la violence.

Les gendarmes de la brigade d’Anse, appuyés par le Peloton de surveillance et d’intervention (Psig), ont rapidement sécurisé le secteur et bouclé la zone autour du rond-point. Un camion de l’identification criminelle est intervenu sur place dans la nuit pour procéder aux relevés techniques.

L’enquête a été confiée à la brigade de recherche, afin de déterminer les circonstances exactes de cette rixe et d’identifier tous les protagonistes impliqués.

L'alcool le 25/10/2025 à 14:12
Basile a écrit le 25/10/2025 à 13h12

Aaaah l’alcool…
Une drogue légal qui peut rendre violent…

Ne rend pas forcément violent mais sert juste de prétexte comme si les mecs étaient sous cachetons

Basile le 25/10/2025 à 13:12

Aaaah l’alcool…
Une drogue légal qui peut rendre violent…

