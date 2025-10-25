Faits Divers

Vaulx-en-Velin : deux blessés graves dans une violente collision rue Jacquard

Un grave accident de la route s’est produit ce vendredi soir à Vaulx-en-Velin, dans le secteur du Carré de Soie.

Trois véhicules sont entrés en collision vers 20 heures, rue Jacquard.

Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge les occupants des voitures impliquées. Selon les secours, trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Ces dernières ont été évacuées vers les hôpitaux Édouard-Herriot et Lyon-Sud pour y recevoir des soins d’urgence, précise le progrès.

Les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore connues. Une enquête devra déterminer les causes de cet accident. 

C est toi le 25/10/2025 à 15:10
C'est moi a écrit le 25/10/2025 à 14h48

C'est pas parce qu'ils ont tout détruit, qu'ils faut aller dans le même sens.

Pour ma part, je pense que les gosses doivent être discipliné et ça ne veut pas dire être violent, il y'a un juste milieu entre cela et l'enfant roi par exemple.

Tout ça pour dire que si vous nous dites que vous êtes le camp du bien et que vous vous exprimer de la meme facon que votre camp du mal, ça ne vaut rien.

Le redresseur de tort professionnel, ex socialo des années 90 qui nous abreuve de sa suffisance et de sa hauteur de vue …..

C'est moi le 25/10/2025 à 14:48
ben oui a écrit le 25/10/2025 à 14h20

mais ca c'était 'avant ' ; du temps ou nous avions la lecon de moral chaque matin en primaire (puis éducation civique au collège ) , c'était du temps ou nous savions lire et écrive en arrivant au cm1 et compter en sortant du cm2 ; et puis les 'progressistes ' post soixante huitard ont commencé a sévir et finalement ont tout bousillé en un demi siècle ; quel désastre

C'est pas parce qu'ils ont tout détruit, qu'ils faut aller dans le même sens.

Pour ma part, je pense que les gosses doivent être discipliné et ça ne veut pas dire être violent, il y'a un juste milieu entre cela et l'enfant roi par exemple.

Tout ça pour dire que si vous nous dites que vous êtes le camp du bien et que vous vous exprimer de la meme facon que votre camp du mal, ça ne vaut rien.

ben oui le 25/10/2025 à 14:20
C'est moi a écrit le 25/10/2025 à 12h38

Ah...
Vous avez peut-être raison, moi je n'étais pas la pour constaté vos dire.
Bon mais du coup c'est parce que les autres se comporte comme des gamins que vous faites de même ?
Allons un peu de serieux, relever le niveau.
Si vous penser que les autres sont nulles pourquoi faire la meme bêtise?
On apprenait cela aux enfants de maternelle à mon époque.

mais ca c'était 'avant ' ; du temps ou nous avions la lecon de moral chaque matin en primaire (puis éducation civique au collège ) , c'était du temps ou nous savions lire et écrive en arrivant au cm1 et compter en sortant du cm2 ; et puis les 'progressistes ' post soixante huitard ont commencé a sévir et finalement ont tout bousillé en un demi siècle ; quel désastre

Simple question pavlovienne pour les pavloviens du forum le 25/10/2025 à 13:35

Combien de wouélos et de trottes impliqués dans cet accident ?

United colors of Bagnolards le 25/10/2025 à 13:34
Question sérieuse a écrit le 25/10/2025 à 09h17

Si l’un des deux véhicules impliqués dans l’accident transportait des enfants chéris de LFI racailles dealers , sont ils alors des bagnolards droitardés selon les bienpensants de gooche ?

Un bagnolard n'as pas d'ethnie, de nationalité, de religion, de couleur de peau, de bord politique. Cest un abruti qui devient complètement con et agressif sitôt qu'il a un volant entre les mains.

Pluto & Dingo le 25/10/2025 à 13:01

ils conduisent comme des échappés de l'asile pour gagner 3 minutes, du coup ils ont obtenu le jackpot x-D

C'est moi le 25/10/2025 à 12:38
Qui sème la tempête récolte le chaos a écrit le 25/10/2025 à 11h58

Sans doute mais en même temps c est bien la gauche qui a tout politisé en premier

Ah...
Vous avez peut-être raison, moi je n'étais pas la pour constaté vos dire.
Bon mais du coup c'est parce que les autres se comporte comme des gamins que vous faites de même ?
Allons un peu de serieux, relever le niveau.
Si vous penser que les autres sont nulles pourquoi faire la meme bêtise?
On apprenait cela aux enfants de maternelle à mon époque.

Qui sème la tempête récolte le chaos le 25/10/2025 à 11:58
C'est moi a écrit le 25/10/2025 à 10h41

L'inverse est également possible, si des cyclistes sont contre l'immigration illégal, le trafic de drogue et espère qu'un jour que la France redevienne français et non pas européenne (ce qui est mon cas et je ne suis pas le seul) .
Les cyclistes sont ils alors toujours des ecolos bobo, gauchos, pastèque, islamo et tout le toutim?
Politisé à outrance sur ce qu'on mange, comment on se deplace, ce que l'on pense sur tout et n'importe quoi, faudrait peut etre arrêté non?

Sans doute mais en même temps c est bien la gauche qui a tout politisé en premier

rue...jacquard? le 25/10/2025 à 11:06

alors ils devaient faire la... navette!!(c est juste une allusion aux metiers à tisser)

C'est moi le 25/10/2025 à 10:41
Question sérieuse a écrit le 25/10/2025 à 09h17

Si l’un des deux véhicules impliqués dans l’accident transportait des enfants chéris de LFI racailles dealers , sont ils alors des bagnolards droitardés selon les bienpensants de gooche ?

L'inverse est également possible, si des cyclistes sont contre l'immigration illégal, le trafic de drogue et espère qu'un jour que la France redevienne français et non pas européenne (ce qui est mon cas et je ne suis pas le seul) .
Les cyclistes sont ils alors toujours des ecolos bobo, gauchos, pastèque, islamo et tout le toutim?
Politisé à outrance sur ce qu'on mange, comment on se deplace, ce que l'on pense sur tout et n'importe quoi, faudrait peut etre arrêté non?

GLOUGLOU 1er le 25/10/2025 à 10:11
Question sérieuse a écrit le 25/10/2025 à 09h17

Si l’un des deux véhicules impliqués dans l’accident transportait des enfants chéris de LFI racailles dealers , sont ils alors des bagnolards droitardés selon les bienpensants de gooche ?

Is possèdent une voiture et pratique le commerce cela laisse place à la réflexion !

Question sérieuse le 25/10/2025 à 09:17

Si l’un des deux véhicules impliqués dans l’accident transportait des enfants chéris de LFI racailles dealers , sont ils alors des bagnolards droitardés selon les bienpensants de gooche ?

