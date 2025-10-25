Vaulx-en-Velin : deux blessés graves dans une violente collision rue Jacquard

Trois véhicules sont entrés en collision vers 20 heures, rue Jacquard.
Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge les occupants des voitures impliquées. Selon les secours, trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Ces dernières ont été évacuées vers les hôpitaux Édouard-Herriot et Lyon-Sud pour y recevoir des soins d’urgence, précise le progrès.
Les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore connues. Une enquête devra déterminer les causes de cet accident.
Le redresseur de tort professionnel, ex socialo des années 90 qui nous abreuve de sa suffisance et de sa hauteur de vue …..Signaler Répondre
C'est pas parce qu'ils ont tout détruit, qu'ils faut aller dans le même sens.Signaler Répondre
Pour ma part, je pense que les gosses doivent être discipliné et ça ne veut pas dire être violent, il y'a un juste milieu entre cela et l'enfant roi par exemple.
Tout ça pour dire que si vous nous dites que vous êtes le camp du bien et que vous vous exprimer de la meme facon que votre camp du mal, ça ne vaut rien.
mais ca c'était 'avant ' ; du temps ou nous avions la lecon de moral chaque matin en primaire (puis éducation civique au collège ) , c'était du temps ou nous savions lire et écrive en arrivant au cm1 et compter en sortant du cm2 ; et puis les 'progressistes ' post soixante huitard ont commencé a sévir et finalement ont tout bousillé en un demi siècle ; quel désastreSignaler Répondre
Combien de wouélos et de trottes impliqués dans cet accident ?Signaler Répondre
Un bagnolard n'as pas d'ethnie, de nationalité, de religion, de couleur de peau, de bord politique. Cest un abruti qui devient complètement con et agressif sitôt qu'il a un volant entre les mains.Signaler Répondre
ils conduisent comme des échappés de l'asile pour gagner 3 minutes, du coup ils ont obtenu le jackpot x-DSignaler Répondre
Ah...Signaler Répondre
Vous avez peut-être raison, moi je n'étais pas la pour constaté vos dire.
Bon mais du coup c'est parce que les autres se comporte comme des gamins que vous faites de même ?
Allons un peu de serieux, relever le niveau.
Si vous penser que les autres sont nulles pourquoi faire la meme bêtise?
On apprenait cela aux enfants de maternelle à mon époque.
Sans doute mais en même temps c est bien la gauche qui a tout politisé en premierSignaler Répondre
alors ils devaient faire la... navette!!(c est juste une allusion aux metiers à tisser)Signaler Répondre
L'inverse est également possible, si des cyclistes sont contre l'immigration illégal, le trafic de drogue et espère qu'un jour que la France redevienne français et non pas européenne (ce qui est mon cas et je ne suis pas le seul) .Signaler Répondre
Les cyclistes sont ils alors toujours des ecolos bobo, gauchos, pastèque, islamo et tout le toutim?
Politisé à outrance sur ce qu'on mange, comment on se deplace, ce que l'on pense sur tout et n'importe quoi, faudrait peut etre arrêté non?
Is possèdent une voiture et pratique le commerce cela laisse place à la réflexion !Signaler Répondre
Si l’un des deux véhicules impliqués dans l’accident transportait des enfants chéris de LFI racailles dealers , sont ils alors des bagnolards droitardés selon les bienpensants de gooche ?Signaler Répondre