Vaulx-en-Velin : deux blessés graves dans une violente collision rue Jacquard

Trois véhicules sont entrés en collision vers 20 heures, rue Jacquard.

Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge les occupants des voitures impliquées. Selon les secours, trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Ces dernières ont été évacuées vers les hôpitaux Édouard-Herriot et Lyon-Sud pour y recevoir des soins d’urgence, précise le progrès.

Les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore connues. Une enquête devra déterminer les causes de cet accident.