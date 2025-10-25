La LDLC Arena et la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes main dans la main pour booster la vie locale

La LDLC Arena et la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes ont officialisé leur partenariat ce vendredi 24 octobre. Une collaboration qui s’articule autour de quatre grands axes : le soutien aux jeunes publics, l’accompagnement du tissu économique et culturel régional, le renforcement de l’expérience client et sociétaire, et l’implication des collaborateurs.

Pour Alexandre Aulas, PDG de Thrillstage, société d’exploitation de la LDLC Arena, cette alliance s’inscrit dans une logique d’ouverture : "Offrir des expériences uniques à notre public tout en soutenant le dynamisme économique et culturel de notre région."

Même satisfaction du côté de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes. Son président du directoire, François Codet, salue une démarche collective : "Nous sommes heureux de soutenir les initiatives culturelles et sportives qui font vibrer notre région. La musique, la culture et le sport sont des leviers essentiels de lien social et de développement collectif."

Par cette entente, la salle décinoise – déjà connue pour accueillir concerts, événements sportifs et spectacles – affirme son rôle de plateforme culturelle et sportive de référence en région lyonnaise. Selon le communiqué commun, la LDLC Arena souhaite ainsi "offrir à son public des expériences inédites et mémorables" tout en renforçant sa contribution au rayonnement du territoire. La banque régionale précise de son côté qu'avec ce partenariat : "nous contribuons à dynamiser notre image en créant des occasions de contact uniques avec nos clients et sociétaires et plus largement les jeunes et les acteurs du BtoB."