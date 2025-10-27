Judiciaire

Près de Lyon : déjà condamné pour une fusillade sur un parking, il échappe à la prison pour avoir tiré en l'air dans le campement de gens du voyage

C'est depuis la prison d'Aiton en Savoie qu'il a comparu il y a quelques jours.

Ce membre de la communauté des gens du voyage avait été condamné fin 2023 pour avoir participé à une fusillade sur le parking d'un centre commercial de Belleville-en-Beaujolais en 2019. Ce jour-là, une femme qui rangeait ses courses avait reçu une balle perdue.

Sauf qu'entre les faits et la condamnation, le jeune homme de 25 ans avait à nouveau utilisé une arme à feu. Le 15 juillet 2022 à Anse, lors d'un conflit familial, il avait tiré en l'air avec son fusil.

Face aux juges de Villefranche-sur-Saône, à travers le dispositif de visioconférence, il a expliqué avoir simplement voulu vérifier si son fusil était chargé. D'où le tir en l'air. Drôle de méthode plutôt que d'ouvrir et regarder si la chambre est provisionnée.

Pourtant, les gendarmes avaient découvert trois douilles au sol dans le campement.

Six mois de prison ferme ont été requis à son encontre. Le tribunal caladois a préféré prononcer 4 mois de prison, qui seront aménagés lorsqu'il terminera sa peine actuelle pour la fusillade de Belleville.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Malheur aux faibles . le 27/10/2025 à 17:20
123SOLEILS a écrit le 27/10/2025 à 16h02

Et le cuivre a 10000€ la tonne

Les français sédentaires sont les premières victimes de leurs politiciens qui les rackettent 😂.
Les gens du voyage ont tout compris à cette France 🇫🇷 qui ne comprend que la force et le rapport de force !

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 27/10/2025 à 17:10
Electeur EELV,., a écrit le 27/10/2025 à 15h59

Chut les fachos.
Tout le monde à une 3ème chance. Il n'y a pas mort d'hommes.

Chut les eelv, ou les rares qui restent.

Signaler Répondre
avatar
123SOLEILS le 27/10/2025 à 16:02
Castor a écrit le 27/10/2025 à 15h25

les gens du voyages forment la jeunesse

Et le cuivre a 10000€ la tonne

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 27/10/2025 à 15:59

Chut les fachos.
Tout le monde à une 3ème chance. Il n'y a pas mort d'hommes.

Signaler Répondre
avatar
Castor le 27/10/2025 à 15:25

les gens du voyages forment la jeunesse

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/10/2025 à 14:38

C'est un dangereux fou furieux, il devrait être écarté de la société définitivement...

Signaler Répondre

