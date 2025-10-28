Saint-Priest : une fillette de 6 ans à trottinette renversée par une voiture

Une fillette de six ans qui circulait sur une trottinette a été percutée par une voiture, lundi vers 18h30, à Saint-Priest. Le choc s’est produit rue de la Cordière, dans le quartier Bel-Air, alors que la nuit commençait à tomber et que la circulation était ralentie, précise le progrès.

Rapidement arrivés sur place, les sapeurs-pompiers et le Samu ont pris en charge la jeune victime. Elle a été conduite à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron pour des examens complémentaires.

D’après les premiers éléments, la conductrice du véhicule n’était ni alcoolisée ni sous l’empire de stupéfiants. Elle aurait expliqué ne pas avoir vu l’enfant, qui aurait surgi sur la chaussée.

Cet accident intervient quelques jours après un rappel de la préfecture du Rhône sur la hausse des risques d'accident pour les cyclistes et utilisateurs de trottinettes en raison de la baisse de luminosité liée au passage à l’heure d’hiver.