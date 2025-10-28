Saint-Priest : une fillette de 6 ans à trottinette renversée par une voiture

Une fillette de six ans qui circulait sur une trottinette a été percutée par une voiture, lundi vers 18h30, à Saint-Priest. Le choc s’est produit rue de la Cordière, dans le quartier Bel-Air, alors que la nuit commençait à tomber et que la circulation était ralentie, précise le progrès.
Rapidement arrivés sur place, les sapeurs-pompiers et le Samu ont pris en charge la jeune victime. Elle a été conduite à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron pour des examens complémentaires.
D’après les premiers éléments, la conductrice du véhicule n’était ni alcoolisée ni sous l’empire de stupéfiants. Elle aurait expliqué ne pas avoir vu l’enfant, qui aurait surgi sur la chaussée.
Cet accident intervient quelques jours après un rappel de la préfecture du Rhône sur la hausse des risques d'accident pour les cyclistes et utilisateurs de trottinettes en raison de la baisse de luminosité liée au passage à l’heure d’hiver.
Bon, c'est plutôt toi qu'on devrait juger! Une gamine de 6 ans a trottinette a 18h30 dehors et tu trouves ça normal?Signaler Répondre
UNE FILLETTE RENVERSÉE PAR UNE AUTOMOBILISTE,Signaler Répondre
une voiture ne se conduit pas toute seule !
L'alcool tue la trottinette aussiSignaler Répondre
6 ans? Sur une trotinette ? C'est totalement irresponsable de la part des parents.Signaler Répondre
A l'âge de 6 ans sur une trottinette et a 18h30! C'est encore la conductrice qu'on va embêtée!Signaler Répondre
Encore des parents irresponsables! Ah pour toucher les allocs, il y a du monde!!!!!!
Rien n'indique dans l'article que la trottinette était électrique. Si il s'agit d'une trottinette mécanique, alors l'enfant est considéré par le code de la route comme un piéton.Signaler Répondre
Et si l'enfant a "surgi" au niveau d'un passage piéton, il n'y a rien d'anormal pour un "piéton".
Sans plus de précisions sur les circonstances de l'accident, je trouve ça idiot de juger la fillette et/ou ses parents coupables de quoi que ce soit.
Doivent est différent de peuvent.Signaler Répondre
Sur l'article que vous citez : "I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons."
Quelle amende pour les parents complètement irresponsables?Signaler Répondre
412-34-1 bis du code de la route interdit à ce jour aux enfants de moins de huit ans de circuler à bicyclette sur la chaussée. Et pas en trottinette?Signaler Répondre
6 ans? Sur une trotinette ? C'est totalement irresponsable de la part des "géniteurs"Signaler Répondre
C'est bien triste autant pour la petite fille en trottinette que pour la conductrice.Signaler Répondre
Mais les parents de la petite avaient ils muni et averti leur petite fille pour être vue sur la route , surtout le soir....
Voici les précautions à prendre quand on circule en trottinette:
"Vous devez vous vêtir d'un équipement rétro-réfléchissant en cas de circulation la nuit ou de visibilité insuffisante la journée. Votre engin doit être équipé d'un système de freinage, d'un avertisseur sonore, de feux (avant et arrière) et de dispositifs réfléchissants arrière et latéraux."