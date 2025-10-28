Faits Divers

Lyon 7e : un vol déjoué dans les locaux de l’école de commerce emlyon

Lyon 7e : un vol déjoué dans les locaux de l’école de commerce emlyon
Un vol déjoué dans les locaux de l’école de commerce - DR : emlyon business school

Les agents de sécurité ont repéré le suspect sur les caméras avant d’alerter la police.

L’incident s’est produit lundi vers 20h30 dans un bâtiment de l’école de commerce emlyon, situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon les premiers éléments, un individu aurait suivi une étudiante à l’intérieur d’un local vélo.

Alertés par les images de vidéosurveillance, les agents de sécurité du site sont rapidement intervenus. Ils ont intercepté l’homme sur place et l’ont maintenu jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

À l’arrivée de la police, le suspect aurait tenté de s’enfuir, avant d’être finalement interpellé.

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
mode doux ! le 28/10/2025 à 16:47

"un individu aurait suivi une étudiante à l’intérieur d’un local vélo" pour voler ou.. ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.