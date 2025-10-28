Lyon 7e : un vol déjoué dans les locaux de l’école de commerce emlyon

L’incident s’est produit lundi vers 20h30 dans un bâtiment de l’école de commerce emlyon, situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon les premiers éléments, un individu aurait suivi une étudiante à l’intérieur d’un local vélo.

Alertés par les images de vidéosurveillance, les agents de sécurité du site sont rapidement intervenus. Ils ont intercepté l’homme sur place et l’ont maintenu jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

À l’arrivée de la police, le suspect aurait tenté de s’enfuir, avant d’être finalement interpellé.