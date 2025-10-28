Rixe à Lyon : un homme poignardé à la Part-Dieu, un policier hors service intervient

Une violente bagarre a éclaté ce mardi après-midi dans le quartier de la Part-Dieu, à Lyon (3e arrondissement).

Les faits se sont produits vers 16h30, à l’angle de l’avenue Georges-Pompidou et de la rue de la Villette, à proximité immédiate de la gare.

Selon les premiers éléments, quatre individus auraient été impliqués dans la rixe. Au cours de l’affrontement, l’un d’eux a sorti un couteau et a porté plusieurs coups à un autre participant.

Un policier hors service, témoin de la scène, a immédiatement réagi. Il a sorti son arme de service, précisé sa qualité et sommé l’agresseur présumé de jeter son couteau et de se coucher au sol. L’homme a obtempéré sans résistance.

Le fonctionnaire a ensuite été rejoint par des agents de la sûreté ferroviaire (SUGE), permettant l’interpellation de l’auteur présumé des coups de couteau.

La victime, grièvement blessée, a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital est engagé.

Une enquête a été ouverte.