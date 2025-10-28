Rixe à Lyon : un homme poignardé à la Part-Dieu, un policier hors service intervient

Une violente bagarre a éclaté ce mardi après-midi dans le quartier de la Part-Dieu, à Lyon (3e arrondissement).
Les faits se sont produits vers 16h30, à l’angle de l’avenue Georges-Pompidou et de la rue de la Villette, à proximité immédiate de la gare.
Selon les premiers éléments, quatre individus auraient été impliqués dans la rixe. Au cours de l’affrontement, l’un d’eux a sorti un couteau et a porté plusieurs coups à un autre participant.
Un policier hors service, témoin de la scène, a immédiatement réagi. Il a sorti son arme de service, précisé sa qualité et sommé l’agresseur présumé de jeter son couteau et de se coucher au sol. L’homme a obtempéré sans résistance.
Le fonctionnaire a ensuite été rejoint par des agents de la sûreté ferroviaire (SUGE), permettant l’interpellation de l’auteur présumé des coups de couteau.
La victime, grièvement blessée, a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital est engagé.
Une enquête a été ouverte.
Kevin et Mattéo ?Signaler Répondre
Piège dans ses contradictions et son amitié avec LFI, il se refuse à lutter contre la délinquance.Signaler Répondre
Ce fait divers prouve qu'on a besoin de plus de gens honnêtes et armés dans nos rues.Signaler Répondre
Ce policier est armé le reste du temps, où est le problème ?
il allait ou revenait peut etre de son travail, si c’est le truc qui vous choque ici c’est grave…Signaler Répondre
Un flic hors service qui se balade avec son arme de service… tout va bienSignaler Répondre
Ce policier a donné un bel exemple d'apaisement appliqué ou de pédagogie.Signaler Répondre
Comme quoi quand c'est bien expliqué, il y en a qui comprennent mieux....
Le proc poursuivra le policier pour tentative d’assassinat, ces petits anges oisifs s’amusaient tout simplement. La nupes defilera la police tue, lfi ira visiter le petit ange en prison et lui glissera surtout n’oublie pas de voter lfiSignaler Répondre
C'est avant tout un militant écolo pas un maire de Lyon digne de ce nom, ce type depuis 5 ans l'indique constamment de part sa manière de faire et son militantisme omniprésent dans ses orientations et prises de positions.Signaler Répondre
On veut les noms! Juste pour voir...Signaler Répondre
Félicitation au policier et bravo pour son courage.Signaler Répondre
J'espère que le fait d'être hors service , mais en possession de son arme ne va pas lui créer des problèmes , sachant qu'en France , les lois sont faites pour protéger les truands !
Encore bravo.
tranquille la vie à Lyon n est ce pas monsieur Doucet ?Signaler Répondre
Pourquoi ce fachos de policiers s'est permis de séquestrer cette chance pour la France.Signaler Répondre
En 2026, il faut contrer Jean Michel Aulas qui est d'esstreme drouate.
Nos supers juges vont sûrement trouver un vice de forme parceque le policier n’était pas en service , et prononcer un non lieu !!!!Signaler Répondre
La réaction de celui qui fait office de maire ??? On attend......Signaler Répondre