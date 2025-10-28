Rixe à Lyon : un homme poignardé à la Part-Dieu, un policier hors service intervient

Faits Divers

INFO LYONMAG

Une violente bagarre a éclaté ce mardi après-midi dans le quartier de la Part-Dieu, à Lyon (3e arrondissement). 

Les faits se sont produits vers 16h30, à l’angle de l’avenue Georges-Pompidou et de la rue de la Villette, à proximité immédiate de la gare.

Selon les premiers éléments, quatre individus auraient été impliqués dans la rixe. Au cours de l’affrontement, l’un d’eux a sorti un couteau et a porté plusieurs coups à un autre participant.

Un policier hors service, témoin de la scène, a immédiatement réagi. Il a sorti son arme de service, précisé sa qualité et sommé l’agresseur présumé de jeter son couteau et de se coucher au sol. L’homme a obtempéré sans résistance.

Le fonctionnaire a ensuite été rejoint par des agents de la sûreté ferroviaire (SUGE), permettant l’interpellation de l’auteur présumé des coups de couteau.

La victime, grièvement blessée, a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital est engagé.

Une enquête a été ouverte.

avatar
Castor le 28/10/2025 à 19:09

Kevin et Mattéo ?

avatar
il n'y a rien à en attendre le 28/10/2025 à 19:04
Seark a écrit le 28/10/2025 à 17h55

La réaction de celui qui fait office de maire ??? On attend......

Piège dans ses contradictions et son amitié avec LFI, il se refuse à lutter contre la délinquance.

avatar
C'est légal, et même encouragé le 28/10/2025 à 19:02
Okkkkk a écrit le 28/10/2025 à 18h36

Un flic hors service qui se balade avec son arme de service… tout va bien

Ce fait divers prouve qu'on a besoin de plus de gens honnêtes et armés dans nos rues.

Ce policier est armé le reste du temps, où est le problème ?

avatar
Homa le 28/10/2025 à 18:50
Okkkkk a écrit le 28/10/2025 à 18h36

Un flic hors service qui se balade avec son arme de service… tout va bien

il allait ou revenait peut etre de son travail, si c’est le truc qui vous choque ici c’est grave…

avatar
Okkkkk le 28/10/2025 à 18:36

Un flic hors service qui se balade avec son arme de service… tout va bien

avatar
Chris696969 le 28/10/2025 à 18:32

Ce policier a donné un bel exemple d'apaisement appliqué ou de pédagogie.

Comme quoi quand c'est bien expliqué, il y en a qui comprennent mieux....

avatar
Bah le 28/10/2025 à 18:28
Juges de mes cou...es a écrit le 28/10/2025 à 18h05

Nos supers juges vont sûrement trouver un vice de forme parceque le policier n’était pas en service , et prononcer un non lieu !!!!

Le proc poursuivra le policier pour tentative d’assassinat, ces petits anges oisifs s’amusaient tout simplement. La nupes defilera la police tue, lfi ira visiter le petit ange en prison et lui glissera surtout n’oublie pas de voter lfi

avatar
Libération 2026 ! le 28/10/2025 à 18:28
Seark a écrit le 28/10/2025 à 17h55

La réaction de celui qui fait office de maire ??? On attend......

C'est avant tout un militant écolo pas un maire de Lyon digne de ce nom, ce type depuis 5 ans l'indique constamment de part sa manière de faire et son militantisme omniprésent dans ses orientations et prises de positions.

avatar
Lucie4 le 28/10/2025 à 18:24

On veut les noms! Juste pour voir...

Signaler Répondre
avatar
Amen le 28/10/2025 à 18:16

Félicitation au policier et bravo pour son courage.
J'espère que le fait d'être hors service , mais en possession de son arme ne va pas lui créer des problèmes , sachant qu'en France , les lois sont faites pour protéger les truands !
Encore bravo.

avatar
roco le 28/10/2025 à 18:16

tranquille la vie à Lyon n est ce pas monsieur Doucet ?

avatar
la police tue le 28/10/2025 à 18:14

Pourquoi ce fachos de policiers s'est permis de séquestrer cette chance pour la France.

En 2026, il faut contrer Jean Michel Aulas qui est d'esstreme drouate.

avatar
Juges de mes cou...es le 28/10/2025 à 18:05

Nos supers juges vont sûrement trouver un vice de forme parceque le policier n’était pas en service , et prononcer un non lieu !!!!

avatar
Seark le 28/10/2025 à 17:55

La réaction de celui qui fait office de maire ??? On attend......

