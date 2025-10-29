Mineurs isolés à Lyon : le PCF dénonce une "crise humanitaire" au jardin des Chartreux

"Depuis plusieurs mois, les 280 mineurs isolés qui campent au jardin des Chartreux n’ont eu aucune proposition de mise à l’abri avant l’hiver", indique la fédération du Rhône du PCF dans un communiqué.

Le parti reprend l’alerte lancée par le collectif le 12 octobre dernier, intitulée "Appel à la mobilisation générale face à la crise humanitaire." Deux associations, Médecins sans frontières et Utopia 56, ont également "confirmé l’urgence de la situation." Le collectif envisagerait même "la création d’un campement humanitaire."

Le PCF Rhône souligne le contraste entre la richesse de la métropole lyonnaise et les conditions de vie de ces jeunes : "Nous sommes dans la deuxième ville la plus riche de France, et pourtant nous faisons face à une crise humanitaire !"

Le PCF s’appuie sur le rapport du 16 octobre 2025 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, qui "sanctionne l’État français pour les mauvais traitements infligés aux enfants migrants qui ne sont pas en mesure de prouver leur minorité”. Selon le parti, “le droit international n’est pas respecté et beaucoup de mineurs qui ne peuvent accéder au système de protection de l'enfance se retrouvent à la rue."

Ces derniers s’interrogent : "Comment l’État peut-il cautionner ce manque d’humanité ?" avant de rappeler : "Dans la 7e puissance économique du monde, qui peut accorder 211 milliards d’aides aux entreprises, comment accepter que plus de 2 000 enfants dorment à la rue ?"

Pour le PCF Rhône, "c’est une nouvelle fois la conséquence de choix politiques visant à favoriser la finance plutôt que l’Humain." Le communiqué se conclut par une demande claire : "La mise à l’abri de ces jeunes sans délai."

Signé par Fanny Talbot, responsable de la commission immigration du PCF, et Benoît Roux, secrétaire de la fédération du Rhône, le texte affirme le soutien du parti à la mobilisation du collectif croix-roussien.