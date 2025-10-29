Mineurs isolés à Lyon : le PCF dénonce une "crise humanitaire" au jardin des Chartreux

"Depuis plusieurs mois, les 280 mineurs isolés qui campent au jardin des Chartreux n’ont eu aucune proposition de mise à l’abri avant l’hiver", indique la fédération du Rhône du PCF dans un communiqué.
Le parti reprend l’alerte lancée par le collectif le 12 octobre dernier, intitulée "Appel à la mobilisation générale face à la crise humanitaire." Deux associations, Médecins sans frontières et Utopia 56, ont également "confirmé l’urgence de la situation." Le collectif envisagerait même "la création d’un campement humanitaire."
Le PCF Rhône souligne le contraste entre la richesse de la métropole lyonnaise et les conditions de vie de ces jeunes : "Nous sommes dans la deuxième ville la plus riche de France, et pourtant nous faisons face à une crise humanitaire !"
Le PCF s’appuie sur le rapport du 16 octobre 2025 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, qui "sanctionne l’État français pour les mauvais traitements infligés aux enfants migrants qui ne sont pas en mesure de prouver leur minorité”. Selon le parti, “le droit international n’est pas respecté et beaucoup de mineurs qui ne peuvent accéder au système de protection de l'enfance se retrouvent à la rue."
Ces derniers s’interrogent : "Comment l’État peut-il cautionner ce manque d’humanité ?" avant de rappeler : "Dans la 7e puissance économique du monde, qui peut accorder 211 milliards d’aides aux entreprises, comment accepter que plus de 2 000 enfants dorment à la rue ?"
Pour le PCF Rhône, "c’est une nouvelle fois la conséquence de choix politiques visant à favoriser la finance plutôt que l’Humain." Le communiqué se conclut par une demande claire : "La mise à l’abri de ces jeunes sans délai."
Signé par Fanny Talbot, responsable de la commission immigration du PCF, et Benoît Roux, secrétaire de la fédération du Rhône, le texte affirme le soutien du parti à la mobilisation du collectif croix-roussien.
Les communistes, prenez les chez vous et vous vous ferez une autre opinion pour ces soi disant mineurs isolés..Signaler Répondre
Qui leur a demandé de venir en France ces jeunes personnes. Leur avenir doit s’inscrire dans leur pays d’origine. Cette jeunesse est un atout pour leur pays d’origine. La France ne peut plus accepter de recevoir toute la misère du monde.Signaler Répondre
Si seulement il n'y en avait que 280 ! Il y en a partout en France qui viennent profiter de notre système social!Signaler Répondre
Mais bon, c'est pas un problème pour les politiques!
On taxe, on taxe, on taxe
Vous inquiétez pas les politiques en 2027, ce sont les Français dans les urnes qui vont vous " taxer " grave 😉
Absolument.Signaler Répondre
Que toutes celles et ceux qui veulent accueillir les prennent chez eux pour passer l'hiver...
Ce ne sont pas ces "mineurs isolés" qui s'en plaindront.
le PCF dispose d'un patrimoine financier assez important pour y héberger ces gens. Mais le communisme solidaire a ses limites. Critiquer et exiger est plus facile.Signaler Répondre
https://umvie.com/pointure-46-a-14-ans-conseils-et-astuces-pour-bien-choisir-ses-chaussures/Signaler Répondre
La solution c'est de les renvoyer chez leur parents, ils sont isolés pourquoi ? Les parents se sont débarrassés de leur progéniture., alors retour au domicile.Signaler Répondre
Il doit y avoir au moins 300 membres du PCF à Lyon : Ils peuvent les accueillir chez eux !Signaler Répondre
Cela leur pose quelles problèmes ?
La seule solution pour dormir à l’abri cet hiver , c’est retour en Afrique , point barre !!!!Signaler Répondre
Retour au bledSignaler Répondre
Qu’ils les prennent chez eux...vite une bonne guerre pour nettoyer ce pays ..c’est la elle solution..Signaler Répondre
Des enfants qui chaussent du 45....Signaler Répondre
Les associations qui les font venir se plaignent de devoir les gérer.Signaler Répondre
Le culot.
Merci au pcf et à la gauche d'avoir transformé la ville de Lyon an bidonville de Lyon.Signaler Répondre
Comme précédemment, ils n'ont qu'a rentrer chez eux.Signaler Répondre