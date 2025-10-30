"Leurs morts auraient dû être évitées" : un rassemblement contre les féminicides ce jeudi à Lyon

Une mobilisation en réaction au meurtre de Claudine, 38 ans, tuée dimanche 26 octobre à Saint-Priest par son mari, qui a reconnu les faits avant d’être placé en garde à vue.

Dans un communiqué, les militantes affirment vouloir "rendre visibles les victimes de féminicides", rappelant que "leurs morts auraient dû être évitées, parce que les féminicides ne sont pas des faits divers, mais le reflet d’un problème de société profond."

À travers cette action symbolique, le collectif féministe réclame "un décompte officiel, l’inscription dans le Code pénal et une réelle protection des femmes." Autant de revendications que les organisatrices entendent porter haut ce jeudi soir au cœur de Lyon.

Ce nouveau rassemblement s’inscrit dans une série d’initiatives locales destinées à interpeller les pouvoirs publics sur la lutte contre les violences conjugales et la reconnaissance juridique du féminicide.