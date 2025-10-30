Judiciaire

Incendie mortel dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon : trois suspects interpellés, dont un placé en détention provisoire

INFO LYONMAG.

L’enquête sur l’incendie qui a fait quatre morts dans une cave du 3ᵉ arrondissement de Lyon connaît un net rebondissement.

D'après nos informations, confirmées par le parquet de Lyon, trois hommes ont été interpellés ce mercredi, un peu plus d'une semaine après le drame survenu rue André-Philip, dans le quartier de la Part-Dieu.

Le parquet de Lyon nous précise ce jeudi que ces trois suspects "ont fait l’objet d’une mise en examen". L'un pour assassinat, il a été placé en détention provisoire. Et les deux autres pour non assistance à personne en danger. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. 

Ces interpellations interviennent alors que les enquêteurs s’interrogeaient depuis plusieurs jours sur l’origine du sinistre, survenu ce lundi 20 octobre dans une cave squattée. Quatre personnes — deux femmes et deux hommes, âgés de 27 à 40 ans — avaient péri dans les flammes. Des témoins avaient signalé le départ précipité de plusieurs individus peu avant le déclenchement de l’incendie, un élément qui avait rapidement conduit les policiers à envisager une piste criminelle.

L’enquête, initialement ouverte pour homicides involontaires et confiée à la division centre de la police de Lyon, pourrait désormais prendre une tournure plus lourde à la lumière de ces mises en examen. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie et le rôle précis des trois suspects.

Ouais le 30/10/2025 à 13:54

Il manque l essentiel : qui , comment , pourquoi

ah ben tiens le 30/10/2025 à 12:46

Ils ne sont pas bien malins ces couillons car en principe ils tous connus des services de police !

