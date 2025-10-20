Lyon : un incendie fait 4 morts à la Part-Dieu

Mise à jour 10h30 : Un squat s'était établi dans le sous-sol de l'immeuble. En ce sens, le Centre communal d'action sociale (CCAS) avait déposé une pré-plainte le 16 octobre pour "occupation illégale de bâtiment", précise la maire du 3e arrondissement Marion Sessiecq.
Article initial : Selon les premiers éléments, quatre personnes ont perdu la vie dans le sinistre. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, les victimes n'ont pas pu être réanimées. Il s'agit de deux hommes et de deux femmes, âgés de 30 à 40 ans, qui se trouvaient dans le sous-sol, là où l'incendie aurait trouvé son origine. L'un d'eux étaient notamment en situation irrégulière sur le territoire.
"Il est difficile à ce stade de connaître l'origine de l'incendie et ce qui justifie la présence de ces quatre personnes sur place", a déclaré aux journalistes le préfet délégué pour l'Egalité des chances, Fabrice Rozay.
Un important dispositif a été déployé dans ce secteur de la Part-Dieu avec 78 sapeurs-pompiers et 34 engins ainsi que 4 équipages du SAMU du Rhône.
Dix habitants ont pu être extraits du bâtiment qui fait 10 étages. Le gymnase Mazenod a été ouvert par la Ville de Lyon pour accueillir les personnes impliquées et la cellule urgence médico-psychologique a également été mobilisée.
Selon la préfecture du Rhône, le feu s'est déclaré vers 5h10 et a pu être éteint vers 7h. Un représentant de la préfecture ainsi que le procureur de la République se sont rendus sur place.
Une enquête a été ouverte.
Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi dans un communiqué : "Mes pensées vont aux victimes, à leurs proches et à toutes celles et ceux qui ont été touchés. Je veux leur dire toute notre compassion. Je salue la mobilisation rapide et exemplaire des sapeurs-pompiers du SDMIS, des équipes du SAMU, de la police nationale et des agents de la Ville de Lyon, qui se sont immédiatement rendus sur place pour secourir, mettre en sécurité et accompagner les habitants. (...). Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame. La Ville sera pleinement aux côtés des autorités afin que toute la lumière soit faite. La solidarité lyonnaise, toujours forte dans ces moments, doit maintenant s’exprimer autour des victimes et de leurs familles".
si par malheur nous repartons pour 6 ans de pastèques , la ville se sera bien dépeuplée ; cela commence a s'amorcer en a peine 5 ans de sévices urbainsSignaler Répondre
Rien a voir bien sur avec les taux élevés ! Et alors demander de l isolation est peut etre absurde chez vous mais dans un monde avec une quantité d énergie finie ca a du sensSignaler Répondre
Et quartier de Bellecour à la place (si j'ose dire) de Bellecour, quartier des Terreaux à la place des Terreaux, quartier des Cordeliers à la place de Cordeliers, etc.....non à Lyon il suffit de nommer point, comme pour Part-Dieu, en revanche c'est quand on veut parler du centre commercial Part-Dieu que l'on doit préciser centre commercial.Signaler Répondre
Vous pouvez rajouter que les écolos ont mis a genoux le secteur de la construction, que plus un logement ne sort de terre avec leurs normes absurdes, et que le manque de logements s'accroît à cause d'eux !!Signaler Répondre
la tiers- mondiasation en marche de notre pays depuis le début du siècle commence a se concrétiser jours après jours ; quel désastreSignaler Répondre
du coup vont réclamer encore plus de subventions ....Signaler Répondre
Il fallait écrire "Quartier" de la part de Dieu.Signaler Répondre
comme indiqué dans la mise à jour, il y avait un squat au sous-sol avec plainte déposée, mais la justice étant ce qu’elle est, avant que quoi que ce soit ne bouge… Et bien là on à 4 morts avant que la justice n’ai bougée. et quand bien même elle aurait bougée, des associations seraient venues défendre les squatteurs, quand il y a des évacuations de squat c’est en premier lieu pour des questions de sécurité et d’hygiène, on voit le résultat… 4 morts sur la conscience des associations protectrices des squatteurs qui ont du les aider à squatter les lieuxSignaler Répondre
Ce raisonnement ne tient pas il ne s'agit pas d'un suicide ni d'un acte de malveillance, les squatteurs sont les premières victimes de cet incendie.Signaler Répondre
_ Au mieux ta remarque est cynique. Pourquoi pas, mais je n'y suis pas aujourd'hui, pardon pour le "bête" du titre, il est alors de trop.
_ Sinon c'est juste qu'elle a été faite un peu vite et est irréfléchie (cf. ma première phrase; et le "bête" est un peu dur).
_ Dans le pire des cas elle rejoint le propos de mon précédent message: sous cette remarque il y a du "bien fait pour eux, ce sont des squatteurs, qui est peu défendable" (dans ce dernier cas le "bête" du titre est gentil)
lorsqu'il y a enfin expulsion ; des dizaines d'assoces bien pensantes viennent s'interposer ; l' état ne maitrise plus rien ; les minorités hurlantes décident , tout en défendant haut et fort la démocratie (enfin selon leurs principes ...)Signaler Répondre
il faudrait que les services de l' Etat fassent appliquer les lois déja existantes plutôt qu'en empiler encore d'autres qui ne seront pas plus appliquéesSignaler Répondre
On laisse rentrer le monde entierSignaler Répondre
On construit des centres pour mineurs isolés
On loge les migrants a l'hôtel
On a 3450 milliards de dettes
On va encore augmenter les impôts des français qui bossent
On va bientôt vous virer les politiques incompétents depuis 40 ans 😉
Pourquoi dire : "Sinon quoi, tu viendras m'aider à mettre le feu aux squatteurs pour qu'ils périssent dans les flammes ?" alors que les squatteurs le font eux même en mettant la vie des autres habitants en danger.Signaler Répondre
Et bien tant mieux !Signaler Répondre
Combien de drames encore avant que ce pays se réveille enfin ?Signaler Répondre
Combien de morts ?
Sinon quoi, tu viendras m'aider à mettre le feu aux squatteurs pour qu'ils périssent dans les flammes ?Signaler Répondre
Si tes critères moraux ne te permettent pas de distinguer le caractère définitif d'un décès par rapport au caractère strictement matériel et non définitif d'un squat c'est que quelque chose a été raté dans ton éducation:
1) le squat c'est mal, c'est interdit, puni par la loi, et c'est bien normal qu'on essaie d'y mettre fin, je n'ai pas dit le contraire.
2) la mort de 4 personnes c'est un drame, squatteurs ou pas, ça je l'ai dit.
3) ta remarque cherche à atténuer la portée de mon propos, elle sous-entend donc que ce serait moins grave qu'il y ait des morts puisque ce sont des squatteurs.
Donc:
1) tu penses que je justifie le fait de squatter, ton raisonnement est donc faux.
2) tu estimes que la mort d'un squatteur par le feu a valeur d'exemple pour les autres, à minima ça fixe une valeur échelle de valeur de la vie humaine: la mort d'un squatteur c'est moins grave que si c'était un "innocent" non squatteur dans un appartement lambda
3) tu estimes que la mort d'un squatteur est à relier avec le désagrément d'être le propriétaire ou l'occupant squatté: ça fixe une échelle de sanction dans laquelle la mort est acceptable (s'ils n'avaient pas squatté, ils ne serait pas mort, bien fait pour eux).
Je suis un réactionnaire, favorable à plus de police, plus de justice et plus de sanctions (réellement), mais je ne confonds pas les choses. Les squatteurs on les dégage et/ou on les mets en prison si nécessaire, les clandestins on les renvoie chez eux (sous réserve qu'ils ne puissent pas prétendre -qui ne veut pas dire obtenir- à un droit d'asile*), les gens qui ne payent pas leur loyer ou les saisis ou on les mets dehors. Mais on ne tue personne, et on ne se réjouit pas de la mort des gens dans ces circonstances, c'est douteux.
les joies du squat !! un immeuble rue Sala dans le 2 eme, attend depuis des mois que le préfet se décide à expulser les squatteurs du local commercial du Rez de chaussé !Signaler Répondre
peut être le préfet attend il qu’ils mettent le feu à l’immeuble ?
ce pays marche sur la tête
Peu importe. Les squatteurs ne font pas partie de l'électorat d'Aulas le grand gourou des Lyonnais.Signaler Répondre
Comme indiqué dans la mise à jour l'immeuble est géré par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la Ville de Lyon .Signaler Répondre
Il s'agit d'une Résidence Autonomie (auparavant appelée foyer-logement) : hébergement collectif non médicalisé accueillant des personnes âgées autonomes mais qui ont besoins d'un cadre sécurisant et ont occasionnellement besoin d'être aidées .
Toujours le même discours " si vous n'êtes pas content partez ! il y en a 10 derrière qui attendent votre logement" C'est plus ça les logements sociaux, beaucoup de malades mentaux et quand au bout de 30 ans vous partez et vous vous apercevez que vous n'avez rien ? Pas sûr que ce soit le meilleur deal.Signaler Répondre
Faut espérer que tes biens ne se feront jamais squattés...Signaler Répondre
Demande a la magistrate de Nimes 🤣Signaler Répondre
Et il fait quoi le bailleur contre les squatteurs ?Signaler Répondre
Politique , police , justice , ne font rien !!!!!!
Pourquoi parler du centre commercial du quartier ? Alors que l'article fait référence au quartier ? Pour le quartier Confluence vous ne voyez qu'un centre commercial aussi ?Signaler Répondre
Il faudrait peut être un jour s'intéresser à ses bailleurs sociaux irresponsables qui ne savent qu'encaisser les loyers. De la cooruption et du copinage dans l'attribution des logements, du laisser aller dans le respect du règlement intérieurSignaler Répondre
On s’en fout , les faits sont clairs , le feu est parti du squatSignaler Répondre
finalement que ce soit des logements sociaux, un foyer ou une immeuble privé importe peu, il s'agit d'un squat de sous-sol dans tous les cas.Signaler Répondre
pauvres victimes (elles n'ont pas voulu ce qui leur est arrivé), pauvres locataires de l'immeuble ils n'ont pas mérité ce qui leur arrive, il commence à faire froid la nuit, il pleut...
que ceux qui s'excitent sur le fait qu'il puisse s'agit d'un foyer pour migrants se regardent dans le miroir: en quoi un incendie et la mort de 4 personnes change-t-elle s'il s'agit de migrants (sauf si le sujet est la mise en cause d'un marchand de sommeil et d'un immeuble vétuste).
Prenez du recul: la vie d'un migrant ne vaut ni plus ni moins que celle d'un autre, et dans tous les cas c'est probablement un drame de la misère. Dormir à même le sol ou dans des escaliers n'est pas un acte de délinquance (à la rigueur le squat, mais ce n'est pas un acte de malveillance: les squatteurs ne cherchent pas consciemment à porter atteinte au propriétaire des lieux). Mourir dans un incendie probablement du à un moyen de chauffage rudimentaire n'est pas un acte de malveillance (même si c'est de l'inconscience).
Le titre de l'article ne correspond pas à la réalité : La Part-Dieu est un centre commercial de grande envergure. Vous pouvez vérifier.Signaler Répondre
Ni squat, ni foyer, un immeuble HLM dont les caves avaient été squattéesSignaler Répondre
Non , d’un squatSignaler Répondre
Un squat, tout est dis!Signaler Répondre
Allo Madame la magistrate?
Squat : elle écope de 6 mois de prison pour avoir squatté la résidence secondaire... d’un magistrat
Elle squatte la maison d’un magistrat, la loi anti-squat lui tombe dessus en dix jours : elle risque gros
On est devenu la poubelle du monde!
Une pensée pour ces 4 malheureux qui nous ont quittés pendant leur sommeil, fort heureusement sans avoir trop souffert...RIP.Signaler Répondre
L'article a été corrigé depuis, c'est bien le 245 rue André Philip, logements sociauxSignaler Répondre
Le gauchisme tue !!Signaler Répondre
La même que toi et plus si affinitésSignaler Répondre
Suis pas loin PASSE SVT devant vu les gens sa m'étonnes même pasSignaler Répondre
L'incendie a eu lieu dans l'immeuble en face, au 245, qui est géré par le CCAS de la ville de LyonSignaler Répondre
D après un autre média local, une habitante de l immeuble déclare " beaucoup d insécurité dans l immeuble, des squats et le feu a pris dans une cave ou logeaient 4 personnes. Elle précise que le bailleur social ICF Méditerranée était au courant mais ne faisait rien .Elle ajoute " a côté de chez moi un mr dort a même le sol , des gens dorment dans les escaliers. Les problèmes de sécurité ça fait des années que ça dure " Si c est exact le bailleur risque de gros problèmes .Signaler Répondre
C'est une fake new de parler de fake new, de plus que vient faire le terme "facho" ? C'est facho de vouloir faire taire la vérité, la vérité : ce sont des personnes qui occupaient de façon illégale les parties commune (même la maire écolo de l'arrondissement le dit, c'est sans doute une facho pour vous avec votre modèle de "pensée").Signaler Répondre
origine des locataires sociaux ?Signaler Répondre
Chuuut! La trottinette électrique fait partie des modes doux du déplacement urbain. Ne la dénigrez pas.Signaler Répondre
Ce n'est pas une remarque de facho que de dire qu'à cette adresse il y a le foyer de travailleurs migrants ARALIS MASSENET.Signaler Répondre
Bien cordialement
Des sans papiers, la famille porte plainte.Signaler Répondre
C'est effectivement un foyer de travailleurs migrants !Signaler Répondre
Aucune humanité dans ce communiqué, que du tellement stéréotypé que cela aurait été mieux de ne pas l'ouvrir.Signaler Répondre
Pour ce qui concerne quatre personnes décédées en plus...
Désolé il s'agit bien d'un foyer d'hébergement dénommé Massenet et géré par la ville de Lyon ..svp allez sur le net et tapez 230 rue A Phillip ...vous aurez la réponse ,peu importe qu'il se situe face au 245 ..foyer ou pas c'est un drame ..Signaler Répondre
Au sous-sol ?Signaler Répondre
Fake news de facho…Signaler Répondre
Il ne s'agit pas du Foyer d'hébergement pr les sans abris du 230 rue André Philip, mais d'une ancienne résidence SNCF (rénovée en 2017) transformée en logements sociaux qui se situe en face, au 245 rue André PhilipSignaler Répondre
Encore une batterie au lithium qui a pris feu certainement.Signaler Répondre
Une trotinette ?