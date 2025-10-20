Lyon : un incendie fait 4 morts à la Part-Dieu

Mise à jour 10h30 : Un squat s'était établi dans le sous-sol de l'immeuble. En ce sens, le Centre communal d'action sociale (CCAS) avait déposé une pré-plainte le 16 octobre pour "occupation illégale de bâtiment", précise la maire du 3e arrondissement Marion Sessiecq.

Article initial : Selon les premiers éléments, quatre personnes ont perdu la vie dans le sinistre. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, les victimes n'ont pas pu être réanimées. Il s'agit de deux hommes et de deux femmes, âgés de 30 à 40 ans, qui se trouvaient dans le sous-sol, là où l'incendie aurait trouvé son origine. L'un d'eux étaient notamment en situation irrégulière sur le territoire.

"Il est difficile à ce stade de connaître l'origine de l'incendie et ce qui justifie la présence de ces quatre personnes sur place", a déclaré aux journalistes le préfet délégué pour l'Egalité des chances, Fabrice Rozay.

Un important dispositif a été déployé dans ce secteur de la Part-Dieu avec 78 sapeurs-pompiers et 34 engins ainsi que 4 équipages du SAMU du Rhône.

Dix habitants ont pu être extraits du bâtiment qui fait 10 étages. Le gymnase Mazenod a été ouvert par la Ville de Lyon pour accueillir les personnes impliquées et la cellule urgence médico-psychologique a également été mobilisée.

Selon la préfecture du Rhône, le feu s'est déclaré vers 5h10 et a pu être éteint vers 7h. Un représentant de la préfecture ainsi que le procureur de la République se sont rendus sur place.

Une enquête a été ouverte.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi dans un communiqué : "Mes pensées vont aux victimes, à leurs proches et à toutes celles et ceux qui ont été touchés. Je veux leur dire toute notre compassion. Je salue la mobilisation rapide et exemplaire des sapeurs-pompiers du SDMIS, des équipes du SAMU, de la police nationale et des agents de la Ville de Lyon, qui se sont immédiatement rendus sur place pour secourir, mettre en sécurité et accompagner les habitants. (...). Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame. La Ville sera pleinement aux côtés des autorités afin que toute la lumière soit faite. La solidarité lyonnaise, toujours forte dans ces moments, doit maintenant s’exprimer autour des victimes et de leurs familles".