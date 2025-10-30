Lyon : il menace un homme avec un outil surprenant à Guillotière, la police arrive en nombre

Faits Divers

Un important dispositif policier a été déployé à la mi-journée.

La scène a attiré l’attention des passants ce jeudi 30 octobre vers 12h30 sur le quai Claude-Bernard, à proximité du pont de la Guillotière. 

Une dizaine de policiers sont intervenus pour interpeller un homme âgé de 28 ans.

Selon nos informations, l’individu aurait menacé un autre homme avec un ciseau à bois avant l’arrivée des forces de l’ordre. La victime, heureusement, n’a pas été blessée, nous précise la DIPN (direction interdépartementale de la police nationale).

Si cet outil est normalement utilisé pour le travail du bois il peut aussi s'avérer devenir une arme dangereuse lorsqu’il est brandi contre quelqu’un.

L’auteur présumé des menaces a été placé en garde à vue dans la foulée de son interpellation. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits et le mobile de cette altercation survenue en plein centre-ville de Lyon.

al pas de chez nous le 30/10/2025 à 18:53

Les forces de l'ordre ne sont pas bien gérées. Y'a pas besoin d'autant d’effectif pour quelque chose d'aussi insignifiant.
Moi je pense qu'il faut auditionner leur capitaine et comprendre pourquoi il a envoyé 40 politiciens sur un truc aussi banal. Cela cache peut être de la corruption afin d'occuper les forces de l'ordre pour que d'autres criminels puissent réaliser leurs actions tranquillement

tiens tiens le 30/10/2025 à 18:39
GLOUGLOU 1er a écrit le 30/10/2025 à 17h51

Mais que fait notre petit maire Pancho Doudou.

Encore une fois de plus un dingue ?

ben le 30/10/2025 à 18:38
GLOUGLOU 1er a écrit le 30/10/2025 à 17h51

Mais que fait notre petit maire Pancho Doudou.

Rien pardi !

Memphis le 30/10/2025 à 18:03

Elle est con votre devinette

l ecole d excellence boulle le 30/10/2025 à 17:56

un ebeniste?

GLOUGLOU 1er le 30/10/2025 à 17:51

Mais que fait notre petit maire Pancho Doudou.

Ex Précisions le 30/10/2025 à 17:47
Résurrection ? a écrit le 30/10/2025 à 17h16

Jésus christ n’était-il pas lui même charpentier menuisier et n’utilisait-il pas lui même ce genre d’outil ?

Mais ça ne l'a pas réussi, il est décédé cloué sur un édifice en bois ;-)

Résurrection ? le 30/10/2025 à 17:16

Jésus christ n’était-il pas lui même charpentier menuisier et n’utilisait-il pas lui même ce genre d’outil ?

