Lyon : il menace un homme avec un outil surprenant à Guillotière, la police arrive en nombre

La scène a attiré l’attention des passants ce jeudi 30 octobre vers 12h30 sur le quai Claude-Bernard, à proximité du pont de la Guillotière.
Une dizaine de policiers sont intervenus pour interpeller un homme âgé de 28 ans.
Selon nos informations, l’individu aurait menacé un autre homme avec un ciseau à bois avant l’arrivée des forces de l’ordre. La victime, heureusement, n’a pas été blessée, nous précise la DIPN (direction interdépartementale de la police nationale).
Si cet outil est normalement utilisé pour le travail du bois il peut aussi s'avérer devenir une arme dangereuse lorsqu’il est brandi contre quelqu’un.
L’auteur présumé des menaces a été placé en garde à vue dans la foulée de son interpellation. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits et le mobile de cette altercation survenue en plein centre-ville de Lyon.
Les forces de l'ordre ne sont pas bien gérées. Y'a pas besoin d'autant d'effectif pour quelque chose d'aussi insignifiant.
Moi je pense qu'il faut auditionner leur capitaine et comprendre pourquoi il a envoyé 40 politiciens sur un truc aussi banal. Cela cache peut être de la corruption afin d'occuper les forces de l'ordre pour que d'autres criminels puissent réaliser leurs actions tranquillement
