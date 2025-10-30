Alors qu'un joueur du Real Madrid est annoncé à l'OL, un supporter lyonnais, qui a reconnu la présidente du club dans une voiture coincée dans les embouteillages, est allé à la pêche aux infos... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Jeudi 30 Octobre 2025 à 18h09
Endrick here we go ? Quand Michele Kang et un supporter de l’OL échangent sur une rumeur mercato
Quand un supporter de l’OL et Michele Kang se croisent dans les embouteillages, ça donne un échange assez lunaire...
Tags :
Michele Kang
ol
Endrick
mercato
supporter
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
