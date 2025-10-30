OL en direct

Endrick here we go ? Quand Michele Kang et un supporter de l’OL échangent sur une rumeur mercato

Quand un supporter de l’OL et Michele Kang se croisent dans les embouteillages, ça donne un échange assez lunaire...

Alors qu'un joueur du Real Madrid est annoncé à l'OL, un supporter lyonnais, qui a reconnu la présidente du club dans une voiture coincée dans les embouteillages, est allé à la pêche aux infos... (Lire la suite sur Lyon Foot)

