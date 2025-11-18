Entre acrobaties, confidences et silences, les deux artistes tissent une performance sensible où le corps et la parole dialoguent (Lire la suite sur Lyon Poche)
Mardi 18 Novembre 2025 à 10h00
Commencer à exister : la liberté d'exister autrement aux Subs
Dans le cadre de la Nuit du Cirque, Martin Palisse et Stefan Kinsman conjuguent cirque, théâtre et récit intime pour sonder les héritages familiaux et culturels qui façonnent nos existences.
Tags :
Les Subs
Commencer à exister
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
On fait la liaison : "aux Subs" La liberté d'exister aux zeub ? Moi y en a être français et ne pas connassier l'expression : aux subs.Signaler Répondre