Commencer à exister : la liberté d'exister autrement aux Subs

Dans le cadre de la Nuit du Cirque, Martin Palisse et Stefan Kinsman conjuguent cirque, théâtre et récit intime pour sonder les héritages familiaux et culturels qui façonnent nos existences.

Entre acrobaties, confidences et silences, les deux artistes tissent une performance sensible où le corps et la parole dialoguent (Lire la suite sur Lyon Poche)

avatar
Tatin le 18/11/2025 à 19:15

On fait la liaison : "aux Subs" La liberté d'exister aux zeub ? Moi y en a être français et ne pas connassier l'expression : aux subs.

