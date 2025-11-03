Recrudescence d'escroqueries envers les personnes vulnérables : la "proposition choc" de Véronique Sarselli pour la Métropole de Lyon

Face à la recrudescence des escroqueries visant les personnes âgées, Véronique Sarselli annonce une mesure "forte et inédite". Actuelle maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et candidate à la présidence de la Métropole de Lyon pour les élections de 2026, a dévoilé ce lundi ce qu’elle présente comme sa "proposition choc n°2" : un "bouton d’alerte anti-fraude" destiné à protéger les seniors et personnes vulnérables.

Selon son communiqué, "ce dispositif, simple et efficace, permettra à toute personne en danger ou confrontée à une situation suspecte d’alerter immédiatement ses proches ou les services compétents."

Le fonctionnement est détaillé en trois niveaux :

"– 1 appui : envoi automatique d’un SMS géolocalisé à cinq proches avec un message d’alerte ;

– 2 appuis : envoi d’un SMS géolocalisé invitant à prévenir les secours” ;

– Appui long (3 secondes) : enregistrement de l’environnement sonore transmis aux cinq contacts pour analyse rapide de la situation."

Dans le communiqué, Véronique Sarselli estime : "Quand nos citoyens ne se sentent plus en sécurité jusque chez eux, c'est que la société a failli. Nos aînés ont contribué toute leur vie à la construction de notre société. Ils ont transmis le goût du travail, de la solidarité et du devoir : ils méritent protection et respect. Je veux une Métropole qui veille sur eux, pas une Métropole qui les oublie."

Un déploiement financé par la Métropole

La candidate prévoit que le dispositif soit "financé par la Métropole et déployé via les communes volontaires, en lien avec les CCAS, les associations d’aidants, les forces de sécurité et les associations d’aide aux victimes."

Une extension pourrait suivre : le "bouton d’alerte" serait à terme proposé "aux femmes victimes de violences ou aux personnes vulnérables isolées."

Pour Véronique Sarselli, cette mesure s’inscrit dans une logique de proximité : "La sécurité, c’est d’abord la proximité. Ce bouton d’alerte, c’est un geste de confiance envers nos aînés, nos familles, nos communes. C’est du bon sens, de la prévention et de la réactivité."