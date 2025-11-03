Lyon 8e : un jeune homme décède après une chute du 5e étage, une enquête est en cours

Le drame s’est produit dimanche 2 novembre, peu avant 22 heures, avenue Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon. Un homme de 29 ans a fait une chute mortelle depuis la fenêtre de son appartement situé au 5e étage d’un immeuble, rapporte Actu.fr.

Les effectifs du Samu, arrivés rapidement sur place, sont immédiatement intervenus. Mais malgré leurs tentatives de réanimation, la victime n’a pas pu être sauvée.

Selon les premiers éléments, le jeune homme se serait volontairement jeté dans le vide. Une lettre manuscrite expliquant son geste a été retrouvée à son domicile, dont la porte était fermée de l’intérieur.

Le parquet de Lyon a toutefois ouvert une enquête afin de confirmer ou d’écarter la piste du suicide et de déterminer les circonstances précises du drame.