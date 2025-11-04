Perquisitions, profils, connexions : ce que l’on sait sur les braqueurs du coup à 28 millions d’euros à Lyon

Le 30 octobre, en début d’après-midi, cinq hommes armés ont fait irruption dans le laboratoire Pourquery, spécialisé dans le traitement des métaux précieux. Déguisés avec de faux brassards de police et équipés d’explosifs, ils ont emporté 306 kilos d’or et de métaux précieux, avant d’être interpellés dans la foulée par la BRI de Lyon dans un appartement de Vénissieux.

Une opération d’interpellation "sans effusion de sang" saluée par le directeur de la police, Nelson Bouard.

Des profils bien connus

Selon des sources concordantes, les cinq braqueurs présumés sont : Karim G., 37 ans, originaire de Saint-Étienne, Anthony D., 39 ans, domicilié à Lyon et Ouaret E., 33 ans, originaire du 7e arrondissement de Lyon, secteur où s’est produit le braquage.

Deux autres noms figurent parmi les plus connus des services de police, notamment suite à la vague de braquages des années 2010 qui avait marqué la région lyonnaise. Il s'agit d'Idriss M., 34 ans, lyonnais, actuellement poursuivi dans une autre affaire et Mehdi T., 33 ans, originaire de Givors, dont le frère est également bien connu de la justice.

Selon nos informations, outre l’appartement de repli de Vénissieux, trois autres perquisitions ont été menées à Décines, Jonage et Bron notamment dans des box de stockage.

Pour rappel lors des interpellations, les enquêteurs ont découvert des armes de guerre, des explosifs, des faux papiers, des stupéfiants et du matériel portant des sigles de police, confirmant la préparation méticuleuse du coup. L’intégralité du butin — 306 kilos de métaux précieux, soit près de 28 millions d’euros — a été retrouvée, tout comme une somme de 68 000 euros en liquide.

Liés à un autre vol survenu le 6 octobre

L’enquête a aussi permis d’établir un lien entre une partie de cette équipe et un autre vol commis le 6 octobre au préjudice d’une autre société de métaux précieux. Selon nos informations, il s’agirait d’un tout autre type de vol : un vol à l’arraché. En effet, un employé avait été pris pour cible alors qu’il transportait 3 kilos d’or sans protection, pour un préjudice estimé à 350 000 euros. "Une partie de l’équipe est soupçonnée d’avoir participé à ce vol", précisait le procureur Thierry Dran ce lundi sans détailler l'affaire.

Pour les enquêteurs, cette affaire illustre un retour des braqueurs lourdement armés qui avaient marqué l’agglomération dans les années 2010."C’est un phénomène assez lyonnais", reconnaissait ce lundi Nelson Bouard. À noter que la BRI de Lyon avait déjà procédé, en mars et en juin derniers, à l’interpellation de deux équipes du même profil, également originaires de la région lyonnaise, dont l’une dans le Grand Est.