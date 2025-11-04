146 emplois menacés à Lyon : FO accuse Boehringer Ingelheim de "démanteler l’entreprise"

Le syndicat Force Ouvrière (FO) dénonce un projet de suppression de 146 postes sur le département du Rhône, estimant que le site de Gerland, siège français du groupe pharmaceutique Boehringer Ingelheim, serait "fortement impacté."

Dans un communiqué diffusé ce mardi, FO affirme que "la firme allemande n’a depuis cessé de vouloir démanteler l’entreprise dans la plus grande opacité", rappelant que Boehringer Ingelheim avait racheté en 2017 la division "santé animale" de Sanofi.

Le syndicat reproche à la direction de refuser de communiquer ses bénéfices aux membres du CSE et souligne qu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avait déjà été mené en 2022, touchant "les forces de ventes." Selon FO, le manque d’investissement sur les sites industriels entraînerait désormais "des problèmes de qualité et donc la destruction de certaines productions."

"La succession des réorganisations a fait perdre à l’entreprise compétences, moyens et agilité," déplore encore le syndicat. FO pointe également une contradiction entre la stratégie industrielle du groupe et sa santé financière, affirmant que "la réorganisation juridique de l’entreprise aura permis de verser des milliards de dividendes à l’actionnaire majoritaire”.

Pour FO, la suppression annoncée de ces 146 postes "affaiblirait encore la recherche et développement ainsi que les fonctions supports." Le syndicat réclame l’arrêt immédiat de cette politique, estimant que "les investissements doivent être réalisés et les emplois sauvegardés."

La conclusion du communiqué est sans équivoque : "Aucun licenciement ne doit être prononcé !" FO assure vouloir "mettre tout en œuvre pour la sauvegarde de l’activité, du savoir-faire et des emplois" au sein du groupe pharmaceutique.