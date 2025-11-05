"Fabriqué à Lyon et ses alentours 2026" : la mairie labellise 65 nouveaux artisans et commerçants

Pour l’édition 2026 du label "Fabriqué à Lyon et ses alentours", 65 nouveaux artisans et créateurs viennent d’être distingués, rejoignant une communauté désormais forte de 226 produits labellisés.

Créé pour mettre en valeur les produits conçus, fabriqués ou transformés dans un rayon de 20 kilomètres autour de la place Bellecour, ce label municipal distingue quatre grandes catégories : mode et accessoires, décoration et artisanat d’art, produits manufacturés et produits alimentaires. Chaque création retenue témoigne d’un savoir-faire local et d’une attention particulière portée à la durabilité : circuits courts, économie circulaire ou matériaux responsables.

Pour cette nouvelle édition, figurent parmi les lauréats des noms bien connus de la scène artisanale lyonnaise, comme Toké, Nomade Brewery, Dada Fabrik, Marthe Duval ou encore Saxe Optique.

Les Lyonnais ont également été invités à voter via la plateforme OYÉ pour désigner leurs coups de cœur, à travers le Prix des Lyonnais 2026. En parallèle, un jury spécialisé a récompensé quatre maisons emblématiques : BRU Charcuterie, Jurie & Jarre, Dimanche Toujours et Anna Bauer Chaussures.

Ce label doit constituer un gage d’authenticité et un levier de visibilité pour les artisans du territoire. Il ne reste plus qu'aux clients de s'y presser, notamment en Presqu'île.