Soixante-et-une entreprises déjà concernées : lancement d’un label "Fabriqué à Lyon"

La Ville de Lyon organisait la première remise de "Fabriqué à Lyon", un label censé promouvoir et protéger le savoir-faire à la lyonnaise.

Le maire Grégory Doucet veut ainsi "créer une marque de reconnaissance pour les entreprises et offrir un gage d’authenticité pour les consommateurs en réunissant sous cette bannière les produits créés, fabriqués ou transformés sur le territoire lyonnais. Ce label est un outil précieux pour la mise en valeur de nos territoires et une occasion pour les artisans, créateurs et entrepreneurs, d’affirmer leur ancrage dans la ville et la métropole auprès d’une clientèle en recherche de produits de proximité".

Pour candidater et obtenir le label, les entreprises devaient prouver "le caractère remarquable, emblématique et/ou original du produit et l’ancrage territorial avéré de la création et de la fabrication". Mais aussi proposer des produits "dont les principales étapes de création, de fabrication ou de transformation leur ayant permis de prendre leurs caractéristiques essentielles, ont eu lieu sur le territoire lyonnais". L’éco-responsabilité et la recherche de proximité dans l’approvisionnement en matières premières étaient évidemment des critères importants aux yeux de la mairie écologiste.

Ce label n'est pas une création de la nouvelle majorité, mais bien de la précédente. Dès 2019, l'adjointe au Commerce de l'époque, Fouziya Bouzerda, avait lancé le projet, avant que le Covid-19, puis la défaite aux municipales, ne viennent contrecarrer ses plans.

L'idée remonte encore plus loin. En 2013, l'ancien élu Romain Blachier y consacrait un édito fondateur dans LyonMag.