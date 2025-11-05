Economie

Cette brasserie de Lyon est une institution : Le République placé en redressement judiciaire

Cette brasserie de Lyon est une institution : Le République placé en redressement judiciaire - DR

Le République a beau avoir pignon sur rue, la brasserie de la place de l'Hôpital a été placée en redressement judiciaire fin octobre.

Selon Lyon Décideurs, l'établissement emblématique situé juste derrière le Grand Hôtel-Dieu, peine à rembourser ses Prêts garantis par l'Etat (PGE) suite au Covid-19. D'autant que la fréquentation n'a pas retrouvé ses standards d'avant la crise sanitaire.

Le gérant, qui avait engagé d'importants fonds en 2018 pour rénover Le République, reconnaît une baisse de 20% du chiffre d'affaires en deux ans. Aurélien Liveneau
est à la tête du groupe Kaizen Concept, qui gère également Le Splendid dans le quartier des Brotteaux et le Bistrot Autrement à Monplaisir.

Cette procédure collective pour l'établissement de la Presqu'île va permettre de geler les prêts et revoir la durée de remboursement des dettes.

Le Rep', prisé par une clientèle jeune et de supporters de l'OL puisqu'il diffuse les matchs du club, se relèvera-t-il de ce redressement judiciaire ?

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jedemot le 05/11/2025 à 12:25
C’est pour ca a écrit le 05/11/2025 à 12h05

Les bons bars sont maintenant dans le 7eme

Et les beaux bars sont doucettement (en trois mots) à l’hôtel de ville

avatar
HUBRIS ! le 05/11/2025 à 12:14
what a écrit le 05/11/2025 à 11h26

alors Wauquiez, Oliver et leur candidat Aulas ne pourront plus y faire leur promo… j’en perds le sommeil…

Et la Start Up Natuio qui n'en peut plus de de son appauvrissement. Comme what et les khmers, ils ne leur restent que trottinettes, vélos et smartphones ... les pauvres... !

avatar
C’est pour ca le 05/11/2025 à 12:05

Les bons bars sont maintenant dans le 7eme

avatar
mdr 69 le 05/11/2025 à 12:03
etudie le marche a écrit le 05/11/2025 à 11h57

les cafés les bars et les restaurants deveront changer la façon de travailler les clients on changer le mode de consommation à évoluer à 300 m de la rep un resto s appel le paradis de fruits carton pour autant les prix son cher il étudie le marché

le Paris du fruit existe depuis plus de 40 ans... La problématique est bien différente de celle du République.

avatar
etudie le marche le 05/11/2025 à 11:57

les cafés les bars et les restaurants deveront changer la façon de travailler les clients on changer le mode de consommation à évoluer à 300 m de la rep un resto s appel le paradis de fruits carton pour autant les prix son cher il étudie le marché

avatar
Chris696969 le 05/11/2025 à 11:38

Merci pour l'info, j'irai plus souvent boire une bière au Rep...

avatar
what le 05/11/2025 à 11:26

alors Wauquiez, Oliver et leur candidat Aulas ne pourront plus y faire leur promo… j’en perds le sommeil…

