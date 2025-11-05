Cette brasserie de Lyon est une institution : Le République placé en redressement judiciaire

Selon Lyon Décideurs, l'établissement emblématique situé juste derrière le Grand Hôtel-Dieu, peine à rembourser ses Prêts garantis par l'Etat (PGE) suite au Covid-19. D'autant que la fréquentation n'a pas retrouvé ses standards d'avant la crise sanitaire.
Le gérant, qui avait engagé d'importants fonds en 2018 pour rénover Le République, reconnaît une baisse de 20% du chiffre d'affaires en deux ans. Aurélien Liveneau
est à la tête du groupe Kaizen Concept, qui gère également Le Splendid dans le quartier des Brotteaux et le Bistrot Autrement à Monplaisir.
Cette procédure collective pour l'établissement de la Presqu'île va permettre de geler les prêts et revoir la durée de remboursement des dettes.
Le Rep', prisé par une clientèle jeune et de supporters de l'OL puisqu'il diffuse les matchs du club, se relèvera-t-il de ce redressement judiciaire ?
Et les beaux bars sont doucettement (en trois mots) à l’hôtel de villeSignaler Répondre
Et la Start Up Natuio qui n'en peut plus de de son appauvrissement. Comme what et les khmers, ils ne leur restent que trottinettes, vélos et smartphones ... les pauvres... !Signaler Répondre
Les bons bars sont maintenant dans le 7emeSignaler Répondre
le Paris du fruit existe depuis plus de 40 ans... La problématique est bien différente de celle du République.Signaler Répondre
les cafés les bars et les restaurants deveront changer la façon de travailler les clients on changer le mode de consommation à évoluer à 300 m de la rep un resto s appel le paradis de fruits carton pour autant les prix son cher il étudie le marchéSignaler Répondre
Merci pour l'info, j'irai plus souvent boire une bière au Rep...Signaler Répondre
alors Wauquiez, Oliver et leur candidat Aulas ne pourront plus y faire leur promo… j’en perds le sommeil…Signaler Répondre