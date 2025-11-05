Cette brasserie de Lyon est une institution : Le République placé en redressement judiciaire

Selon Lyon Décideurs, l'établissement emblématique situé juste derrière le Grand Hôtel-Dieu, peine à rembourser ses Prêts garantis par l'Etat (PGE) suite au Covid-19. D'autant que la fréquentation n'a pas retrouvé ses standards d'avant la crise sanitaire.

Le gérant, qui avait engagé d'importants fonds en 2018 pour rénover Le République, reconnaît une baisse de 20% du chiffre d'affaires en deux ans. Aurélien Liveneau

est à la tête du groupe Kaizen Concept, qui gère également Le Splendid dans le quartier des Brotteaux et le Bistrot Autrement à Monplaisir.

Cette procédure collective pour l'établissement de la Presqu'île va permettre de geler les prêts et revoir la durée de remboursement des dettes.

Le Rep', prisé par une clientèle jeune et de supporters de l'OL puisqu'il diffuse les matchs du club, se relèvera-t-il de ce redressement judiciaire ?