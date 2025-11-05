Près de Lyon : lors de travaux dans son jardin, il découvre 700 000 euros de lingots et pièces d'or

Car en lançant des travaux dans son jardin pour faire creuser une piscine, une découverte qui va changer sa vie a pu être réalisée.

En effet, après plusieurs coups de pelleteuse, des sachets en plastique ont attiré son attention. Enterrés, ils contenaient cinq lingots et des pièces d'or. Un magot estimé à 700 000 euros selon le Progrès qui révèle la belle histoire.

Le Neuvillois a fait les choses correctement puisqu'il a prévenu la mairie. Cette dernière a ensuite laissé la Drac expertiser les lingots afin de déterminer s'ils avaient ou non une valeur archéologique.

Nouveau coup de chance pour l'homme : le trésor aurait été enterré par un précédent propriétaire il y a seulement une quinzaine d'années. Et depuis, il est décédé. Et encore mieux : les lingots ont pu être tracés, pour permettre de se rendre compte qu'ils avaient été acquis légalement.

Tous les voyants étant au vert, le tas d'or lui a donc été restitué. De quoi largement financer la suite des travaux de la piscine !