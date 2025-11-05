Et aussi à Lyon

Près de Lyon : lors de travaux dans son jardin, il découvre 700 000 euros de lingots et pièces d'or

En faisant l'acquisition d'une maison à Neuville-sur-Saône, cet homme a tiré le gros lot.

Car en lançant des travaux dans son jardin pour faire creuser une piscine, une découverte qui va changer sa vie a pu être réalisée.

En effet, après plusieurs coups de pelleteuse, des sachets en plastique ont attiré son attention. Enterrés, ils contenaient cinq lingots et des pièces d'or. Un magot estimé à 700 000 euros selon le Progrès qui révèle la belle histoire.

Le Neuvillois a fait les choses correctement puisqu'il a prévenu la mairie. Cette dernière a ensuite laissé la Drac expertiser les lingots afin de déterminer s'ils avaient ou non une valeur archéologique.

Nouveau coup de chance pour l'homme : le trésor aurait été enterré par un précédent propriétaire il y a seulement une quinzaine d'années. Et depuis, il est décédé. Et encore mieux : les lingots ont pu être tracés, pour permettre de se rendre compte qu'ils avaient été acquis légalement.

Tous les voyants étant au vert, le tas d'or lui a donc été restitué. De quoi largement financer la suite des travaux de la piscine !

9 commentaires
Gloups! le 05/11/2025 à 18:32
nim a écrit le 05/11/2025 à 17h06

La famille de la personne décédée a vendu la propriété “en l'état”, lingots compris (visiblement cette personne n’avait pas jugé bon d'informer ses héritiers). La seule chose qui empêcherait les nouveaux propriétaires de toucher le pactole serait que les héritiers n’avaient pas le droit de vendre, mais visiblement ici ce n’est pas le cas.

Pire, si l’État était mauvais prince, il pourrait réclamer des droits de succession à ces héritiers.

Bah, en ce moment l’Etat cherche à faire les fouilles à tout le monde (moins 1%)

Avion de chasse le 05/11/2025 à 18:23

A sa place, je passe toute la semaine prochaine à creuser le reste du jardin.....

met à la banque illico fréro le 05/11/2025 à 18:10

il va se faire braquer attention

EnVertEtContreTous le 05/11/2025 à 17:09

J'espère qu'au moins il va payer une amende pour le plastique dans la terre.

nim le 05/11/2025 à 17:06
HardRockeuse a écrit le 05/11/2025 à 16h42

La personne décédée n’avait donc pas de famille pour hériter des lingots ? Pourtant, à chaque décès, il y a un Genealogiste qui se charge de chercher toute la famille du défunt

La famille de la personne décédée a vendu la propriété “en l'état”, lingots compris (visiblement cette personne n’avait pas jugé bon d'informer ses héritiers). La seule chose qui empêcherait les nouveaux propriétaires de toucher le pactole serait que les héritiers n’avaient pas le droit de vendre, mais visiblement ici ce n’est pas le cas.

Pire, si l’État était mauvais prince, il pourrait réclamer des droits de succession à ces héritiers.

Ad lib le 05/11/2025 à 16:51
HardRockeuse a écrit le 05/11/2025 à 16h42

La personne décédée n’avait donc pas de famille pour hériter des lingots ? Pourtant, à chaque décès, il y a un Genealogiste qui se charge de chercher toute la famille du défunt

Apparemment, il n’avait pas de famille. En France, il est impossible de déshériter sa descendance.

Espérons que l’heureux découvreur du trésor aura un geste pour quelques organisations caritatives qui en ont bien besoin en ce moment.

HardRockeuse le 05/11/2025 à 16:42

La personne décédée n’avait donc pas de famille pour hériter des lingots ? Pourtant, à chaque décès, il y a un Genealogiste qui se charge de chercher toute la famille du défunt

Ex Précisions le 05/11/2025 à 16:14
Le plus important a écrit le 05/11/2025 à 14h58

l'équivalent en bouteilles de Beaujolpif ça fait combien ? on va compter directement en carton de 12 ....

Je ne sais pas je n'en bois pas, mais en Côte Rôtie on n'en a pas tant que çà ;-)

Il manque les diamants le 05/11/2025 à 15:20

C'est surement le casse du Louvre apre avoir fondu les bijoux

Le plus important le 05/11/2025 à 14:58
Ex Précisions a écrit le 05/11/2025 à 14h43

Il y en a qui sont bordés de nouilles quand même.
Grande piscine avec plongeoir, chauffée, couverte, avec sas directement de la maison, il peut.

l'équivalent en bouteilles de Beaujolpif ça fait combien ? on va compter directement en carton de 12 ....

Ex Précisions le 05/11/2025 à 14:43

Il y en a qui sont bordés de nouilles quand même.
Grande piscine avec plongeoir, chauffée, couverte, avec sas directement de la maison, il peut.

