Neuville-sur-Saône : l’octogénaire restée dans le coma après avoir été percutée par un poids lourd est décédée

La dame, restée plusieurs semaines dans le coma après avoir été percutée sur le trottoir de l’avenue Van Doren, est décédée le 25 octobre, révèle le Progrès. Son mari, également touché, avait été moins sévèrement atteint.

Les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly poursuivent leurs investigations pour reconstituer précisément la trajectoire du camion, un 26 tonnes qui circulait à vide au moment des faits. D’après les premiers éléments recueillis, le véhicule a remonté le chemin du Foulon avant d’aborder le rond-point et de perdre brusquement sa trajectoire. Il aurait ensuite franchi le terre-plein central pour terminer sa course sur le trottoir opposé, au niveau du passage piéton.

La version du conducteur, qui affirme avoir été contraint d’effectuer une manœuvre d’évitement après avoir été coupé par une voiture, est toujours en cours de vérification. L’appel à témoins lancé dans les jours suivant l’accident a permis de recueillir plusieurs déclarations jugées utiles par les enquêteurs. Leur exploitation se poursuit, en parallèle d’une expertise technique du poids lourd, considérée comme un volet déterminant pour comprendre l’origine réelle de la perte de contrôle.

Une autre question demeure centrale : la raison de la présence du camion sur cet axe soumis à des restrictions de circulation pour les poids lourds. Sur l’avenue Van Doren comme sur le chemin du Foulon, seuls les véhicules en desserte locale sont autorisés. Le camion était vide au moment de l’accident, ce qui intrigue les enquêteurs, qui devront préciser s’il intervenait ou non dans le cadre d’une livraison correspondant à ces règles.