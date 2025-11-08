Neuville-sur-Saône : l’octogénaire restée dans le coma après avoir été percutée par un poids lourd est décédée

La dame, restée plusieurs semaines dans le coma après avoir été percutée sur le trottoir de l’avenue Van Doren, est décédée le 25 octobre, révèle le Progrès. Son mari, également touché, avait été moins sévèrement atteint.
Les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly poursuivent leurs investigations pour reconstituer précisément la trajectoire du camion, un 26 tonnes qui circulait à vide au moment des faits. D’après les premiers éléments recueillis, le véhicule a remonté le chemin du Foulon avant d’aborder le rond-point et de perdre brusquement sa trajectoire. Il aurait ensuite franchi le terre-plein central pour terminer sa course sur le trottoir opposé, au niveau du passage piéton.
La version du conducteur, qui affirme avoir été contraint d’effectuer une manœuvre d’évitement après avoir été coupé par une voiture, est toujours en cours de vérification. L’appel à témoins lancé dans les jours suivant l’accident a permis de recueillir plusieurs déclarations jugées utiles par les enquêteurs. Leur exploitation se poursuit, en parallèle d’une expertise technique du poids lourd, considérée comme un volet déterminant pour comprendre l’origine réelle de la perte de contrôle.
Une autre question demeure centrale : la raison de la présence du camion sur cet axe soumis à des restrictions de circulation pour les poids lourds. Sur l’avenue Van Doren comme sur le chemin du Foulon, seuls les véhicules en desserte locale sont autorisés. Le camion était vide au moment de l’accident, ce qui intrigue les enquêteurs, qui devront préciser s’il intervenait ou non dans le cadre d’une livraison correspondant à ces règles.
Je ne partage pas votre analyse, et la justice ne la partage généralement pas non plus. Si le fait générateur de l'accident peut être un refus de priorité (pour lequel son conducteur est responsable), le responsable de l'accident mortel sera dans tous les cas le conducteur du camion. Le refus ne peut que lui donner des circonstances atténuantes, pas diluer sa responsabilité.Signaler Répondre
En effet, quelles que soient les circonstances:
1) le camion circulait visiblement sur un axe qui lui était interdit (ou limité à des conditions qu'il ne remplissait pas)
2) la circonstance qu'il n'ait non seulement pas été capable de s'arrêter si quelqu'un d'autre lui coupait la route, mais que par ailleurs il ait perdu le contrôle du poids lourd, qui aurait franchit le terre plein, puis traversé jusqu'à la chaussée opposée pour finir par ne s'arrêter que par la présence d'un arbre souligne un fait certain: il n'était plus maitre de son véhicule.
Je ne dis pas qu'il roulait trop vite, je ne dis pas qu'il était inattentif, je ne dis pas qu'il y a eu une défaillance mécanique du camion. Après tout plein d'explications sont possibles, et elles peuvent même se cumuler. Mais le code de la route nous indique que face à des situations dangereuses (exemple: j'aborde un rond point) il faut adapter son comportement pour parer à toute situation (autre exemple: quand on arrive au feu, même vert, il faut lever le pied et être particulièrement attentif).
Des véhicules qui nous coupent la route, en particulier dans des ronds points, ça nous est tous arrivé. En tout cas à moi ça m'est arrivé souvent. Une seule fois en 30 ans ça a aboutit à un accrochage, le véhicule de derrière m'est rentré dedans lorsque j'ai été forcé de piler.
Alors sauf à démonstration contraire particulièrement circonstanciée, le principe de parcimonie pointe sur l'explication la plus probable: le camion allait trop vite (ou le conducteur était inattentif) et n'a pu éviter un obstacle de dernière seconde. Si c'est le cas la voiture n'est coupable que d'avoir coupé une priorité, pas du reste. Elle est impliquée, assurément, mais je ne vois pas comment elle pourrait être responsable de la suite funeste (au moins légalement).
A titre d'éclairage c'est ce qui se passe dans un carambolage (hors faits exceptionnels): chaque véhicule est responsable vis-à-vis du véhicule qu'il suivait, car il n'a pas respecté les distances de sécurité lui permettant de rester maitre de son véhicule en toute circonstance: il roulait trop vite trop près, il aurait du soit abaisser sa vitesse s'il voulait rouler aussi près, soit augmenter la distance. C'est bien ce qui est arrivé à l'automobiliste qui me suivait, son assurance a payé (bien cher). Personne n'a cherché à retrouvé celui qui nous avait coupé la route. Le seul souvenir que j'ai gardé est d'avoir échappé à un grave accident si j'avais été 5 mètre plus loin dans ce rond point.
Des abrutis, on en a partout, même à vélo, à trottinette ou à pieds. Ce n'est pas parce que dans conduire, il y a "con", qu'il faut absolument l'être pour être derrière un volant ou un guidon.Signaler Répondre
Vous jugez de suite ce chauffeur sans connaître les aboutissants de l'histoire. Bravo, vous êtes meilleur que les enquêteurs, qu'attendez-vous pour entrer en Gendarmerie, vous allez vite être promu officier.Signaler Répondre
Et si ce poids-lourd s'est bien fait couper la route par une voiture, ne croyez-vous pas que cet automobiliste a aussi une grande part de responsabilité ?
Poids lourds, motos, vl que d'abrutis au volantSignaler Répondre
Pas de repression surtout.
HHHIIIIPPPSSS............Signaler Répondre
slogan notre chauffeur est le meilleur bravoSignaler Répondre