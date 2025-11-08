Lyon : tirs en pleine rue, un jeune homme touché au genou

Les coups de feu ont résonné dans le quartier Santy-Viviani (Lyon 8e), vendredi en fin de journée. Un jeune homme a été blessé au genou droit après qu’un duo, arrivé sur une trottinette et le visage dissimulé, a ouvert le feu en direction d’un groupe, rapporte Le Progrès.

D’après les premiers éléments, les tirs ont visé principalement les jambes des personnes présentes, ainsi que le ciel, laissant penser à une action destinée à impressionner plutôt qu’à tuer. Les deux individus ont immédiatement pris la fuite.

La victime, légèrement touchée, a été conduite par des proches à l’hôpital privé Jean-Mermoz, avant d’être transférée vers l’hôpital Édouard-Herriot pour une intervention chirurgicale. Elle est connue des services de police et n’avait pas encore pu être entendue le lendemain en milieu de journée.

Sur place, les enquêteurs ont découvert sept douilles lors des constatations.