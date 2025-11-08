Près de Lyon : un pédophile se livre à la gendarmerie après avoir acheté des poupées sexuelles sur Shein

L’homme a reconnu avoir acheté deux poupées à caractère pédopornographique sur le site Shein, qu’il avait apportées avec lui.

Les militaires ont immédiatement placé le suspect en garde à vue. Lors des investigations menées à son domicile, les enquêteurs ont découvert d’autres éléments compromettants, notamment des fichiers illégaux téléchargés par l’intéressé.

L’homme aurait expliqué souffrir d’une forte attirance envers les enfants et affirmé ne pas avoir mesuré la gravité de ses actes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux objets avaient été commandés pour environ 300 euros chacun. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour détention, importation et acquisition d’images ou représentations d’un mineur à caractère pédopornographique.

Le mis en cause a été placé en détention provisoire, dans l’attente d’une expertise psychiatrique destinée à évaluer son état mental.