Une épaisse fumée visible dans toute l’agglomération : gros incendie avenue Paul-Santy à Lyon

Un incendie s’est déclaré en milieu d’après-midi sur le toit d’un bâtiment d’habitation situé au 96 avenue Paul-Santy (Lyon 8e), à la limite de Vénissieux. Le sinistre, parti du cinquième étage, a généré un impor­tant panache de fumée noire visible depuis une large partie de l’agglomération lyonnaise.

60 sapeurs-pompiers et 21 engins ont été engagés pour maîtriser le feu, dont l’intensité était en baisse en fin d’intervention. Pour l'heure, aucune victime n’est à déplorer.

Sur place, les équipes ont dû sécuriser plusieurs bouteilles de gaz utilisées dans le cadre de travaux. Certaines avaient chauffé sous l’effet du sinistre et nécessitaient un traitement spécifique.

Selon une source sécuritaire, le feu se serait déclaré au cours de travaux d’isolation. Une bonbonne de gaz a été retrouvée éventrée. À ce stade, il n’est pas établi si cette avarie constitue l’origine du départ de feu ou si elle résulte de l’incendie.

Par mesure de précaution, quelque 70 appartements ont été évacués.

Plus d’informations à venir...