Rillieux-la-Pape : une façade d’immeuble en feu après un tir de mortier lors d’un clip de rap

L’après-midi a basculé en quelques instants, ce samedi 8 novembre, à Rillieux-la-Pape. Alors qu’un groupe de jeunes tournait un clip de rap avenue de l’Europe, des tirs de mortiers d’artifice ont été déclenchés. L’un de ces engins pyrotechniques a atterri sur un balcon de l’immeuble, mettant le feu à des cartons stockés à cet endroit.

L’incendie s’est rapidement propagé le long de la façade, nécessitant l’intervention d’un important dispositif de sapeurs-pompiers. Les flammes ont été maîtrisées en fin d’après-midi, mais les dégâts sont considérables : huit appartements sont touchés, précise le Progrès, et au moins cinq familles devront être relogées.

Peu avant l’embrasement, des projectiles divers auraient été lancés en direction des policiers arrivés sur place. Les fonctionnaires auraient répondu par des tirs de grenades lacrymogènes pour disperser le groupe.

Aucun blessé grave n’est pour l'heure à déplorer, mais deux personnes auraient inhalé des fumées lors de l’incident.

La fin d’après-midi a également été marquée par une montée de tension autour de l’immeuble sinistré. Vers 17 heures, le préfet délégué à la défense et à la sécurité, Antoine Guérin, s’est rendu sur place.

Le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, présent au même moment, a dû être exfiltré sous protection après avoir été pris à partie, sans être blessé. La préfète de Région est attendue à son tour sur le secteur.

En parallèle, la circulation des bus reste limitée dans la ville nouvelle en raison de la situation.