Rillieux-la-Pape : une façade d’immeuble en feu après un tir de mortier lors d’un clip de rap

Au moins huit logements ont été endommagés et plusieurs familles devront être relogées.

L’après-midi a basculé en quelques instants, ce samedi 8 novembre, à Rillieux-la-Pape. Alors qu’un groupe de jeunes tournait un clip de rap avenue de l’Europe, des tirs de mortiers d’artifice ont été déclenchés. L’un de ces engins pyrotechniques a atterri sur un balcon de l’immeuble, mettant le feu à des cartons stockés à cet endroit.

L’incendie s’est rapidement propagé le long de la façade, nécessitant l’intervention d’un important dispositif de sapeurs-pompiers. Les flammes ont été maîtrisées en fin d’après-midi, mais les dégâts sont considérables : huit appartements sont touchés, précise le Progrès, et au moins cinq familles devront être relogées.

Peu avant l’embrasement, des projectiles divers auraient été lancés en direction des policiers arrivés sur place. Les fonctionnaires auraient répondu par des tirs de grenades lacrymogènes pour disperser le groupe.

Aucun blessé grave n’est pour l'heure à déplorer, mais deux personnes auraient inhalé des fumées lors de l’incident.

La fin d’après-midi a également été marquée par une montée de tension autour de l’immeuble sinistré. Vers 17 heures, le préfet délégué à la défense et à la sécurité, Antoine Guérin, s’est rendu sur place.

Le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, présent au même moment, a dû être exfiltré sous protection après avoir été pris à partie, sans être blessé. La préfète de Région est attendue à son tour sur le secteur.

En parallèle, la circulation des bus reste limitée dans la ville nouvelle en raison de la situation.

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Approche électoraliste le 08/11/2025 à 18:52

Le militant LFI qui sert de député de la circonscription va soutenir la police et les pompiers ou comme d'habitude les "groupes de jeunes" ?

Signaler Répondre
avatar
Oh le 08/11/2025 à 18:50

LFI dira que ce sont des chances pour la France et que les sinistrés seront relogés avec les migrants

Signaler Répondre
avatar
Salim 69200 le 08/11/2025 à 18:28

Merci a la classe politique française de protéger la racaille. Il faut un Bukele pour faire le ramassage des ordures.

Signaler Répondre
avatar
Kjhgf le 08/11/2025 à 18:27

Un jour normal à Rillieux!
Cette ville semble hors de France, pourquoi pas mettre des postes frontières autour!

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 08/11/2025 à 18:26

j espere qu on va arreter ces ...... et qu ils vont prendre cher en plus de rembourser tous les degats

Signaler Répondre
avatar
J6 le 08/11/2025 à 18:21

La france lfi...pensez y

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 08/11/2025 à 18:20

comme d'habitude. Ne pas savoir se tenir même faire des clips ils n'y arrivent pas !! triste personne et triste vie pour eux.

Signaler Répondre

