Condeissiat : un car scolaire finit dans le fossé, plus de peur que de mal pour les collégiens

Un car scolaire transportant une trentaine de collégiens a terminé sa course dans un fossé vers 17h30, alors qu’il rentrait d’un trajet quotidien entre Bourg et les villages environnants.

Selon les premiers éléments, le chauffeur du bus aurait légèrement mordu sur l’accotement pour laisser passer une voiture arrivant en sens inverse. La manœuvre, rendue délicate par l'étroitesse de la chaussée et le poids du véhicule, a provoqué un déséquilibre, entraînant le car dans le fossé.

Rapidement, les sapeurs-pompiers, les gendarmes et les services du conseil départemental sont intervenus pour sécuriser la zone et évacuer les passagers. Plusieurs vitres ont explosé sous l’impact des branches d’arbres bordant la route, mais, selon les secours, aucun enfant n’a été blessé.

Les collégiens, âgés de 11 à 15 ans, ont été pris en charge dans le calme avant d’être récupérés un à un par leurs parents.

"Dieu merci sans avoir à déplorer de blessés. Je salue le sang-froid des enfants qui ont pu être extraits du véhicule et mis en sécurité et rapidement récupérés par leurs parents. Merci aux forces de sécurité gendarmerie et sapeurs pompiers pour la promptitude de leur réaction", témoigne Stephen Gautier, maire de Condeissiat, présent parmi les premiers sur les lieux.

Les opérations de relevage du car, supervisées par une entreprise de dépannage spécialisée, se sont prolongées jusqu’à 21h30, heure à laquelle la circulation a pu reprendre normalement.

À Condeissiat, la stupeur a laissé place au soulagement : cette sortie de route aurait pu connaître une tout autre issue.