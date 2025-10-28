Faits Divers

Ain : un faux conseiller bancaire escroque une habitante, la gendarmerie alerte

Ain : un faux conseiller bancaire escroque une habitante, la gendarmerie alerte

La gendarmerie de l’Ain appelle à la vigilance après une nouvelle arnaque au faux conseiller bancaire survenue le 25 octobre dans le département.

Ce jour-là, une habitante a été contactée par téléphone par un individu se présentant comme agent de sa banque. Sous prétexte d’une fraude détectée sur son compte, il lui a demandé de rédiger une lettre pour son assurance, puis de découper sa carte bancaire en deux avant de la remettre à un coursier censé la récupérer pour “sécuriser” ses données.

La victime, persuadée de bien faire, s’est exécutée. Mais elle a rapidement constaté que de véritables paiements et retraits frauduleux, pour un montant total de 1800 euros, avaient été effectués peu après la remise de la carte.

Grâce à l’enquête menée par les gendarmes, le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Il fera prochainement l’objet d’une convocation en justice.

Les autorités rappellent que jamais une banque ne mandate un agent ni un coursier pour récupérer une carte ou demander des documents personnels à domicile. En cas de doute, il est recommandé de contacter directement sa banque ou de composer le 17 pour signaler toute tentative suspecte.

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.