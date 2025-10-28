Ain : un faux conseiller bancaire escroque une habitante, la gendarmerie alerte

Ce jour-là, une habitante a été contactée par téléphone par un individu se présentant comme agent de sa banque. Sous prétexte d’une fraude détectée sur son compte, il lui a demandé de rédiger une lettre pour son assurance, puis de découper sa carte bancaire en deux avant de la remettre à un coursier censé la récupérer pour “sécuriser” ses données.

La victime, persuadée de bien faire, s’est exécutée. Mais elle a rapidement constaté que de véritables paiements et retraits frauduleux, pour un montant total de 1800 euros, avaient été effectués peu après la remise de la carte.

Grâce à l’enquête menée par les gendarmes, le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Il fera prochainement l’objet d’une convocation en justice.

Les autorités rappellent que jamais une banque ne mandate un agent ni un coursier pour récupérer une carte ou demander des documents personnels à domicile. En cas de doute, il est recommandé de contacter directement sa banque ou de composer le 17 pour signaler toute tentative suspecte.