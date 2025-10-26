Bourg-en-Bresse : deux hommes interpellés après l’agression d’un septuagénaire

Selon les premiers éléments, deux hommes, "visiblement en état d’ivresse", ont pris le couple à partie. L’altercation, d’abord verbale, est devenue physique : le septuagénaire a reçu un coup de poing au visage et s’est réfugié dans l’immeuble. Les deux individus ont ensuite donné des coups de pied dans la porte d’entrée, brisant une vitre.

Alertée, la police est intervenue. À leur arrivée, des menaces et outrages ont été proférés. Les deux hommes, âgés d’une vingtaine d’années, ont été placés en garde à vue pour violences aggravées et menaces et outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique.

Une enquête est en cours.