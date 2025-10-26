Faits Divers

Bourg-en-Bresse : deux hommes interpellés après l’agression d’un septuagénaire

Bourg-en-Bresse : deux hommes interpellés après l’agression d’un septuagénaire

Ce samedi au matin, rue Albert-1er à Bourg-en-Bresse, un homme de 75 ans a été agressé alors qu’il procédait à un déménagement avec son épouse.

Selon les premiers éléments, deux hommes, "visiblement en état d’ivresse", ont pris le couple à partie. L’altercation, d’abord verbale, est devenue physique : le septuagénaire a reçu un coup de poing au visage et s’est réfugié dans l’immeuble. Les deux individus ont ensuite donné des coups de pied dans la porte d’entrée, brisant une vitre.

Alertée, la police est intervenue. À leur arrivée, des menaces et outrages ont été proférés. Les deux hommes, âgés d’une vingtaine d’années, ont été placés en garde à vue pour violences aggravées et menaces et outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique.

Une enquête est en cours.

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.