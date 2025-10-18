Rassemblement de tuning à Viriat : la police piège les participants

Environ 150 véhicules s’y sont rassemblés dès 21h, pour une soirée placée sous le signe des moteurs vrombissants et des carrosseries personnalisées.

Alertés par ce nouveau regroupement non déclaré, les effectifs de police se sont positionnés dans le secteur pour assurer la sécurité et prévenir tout débordement. Les forces de l’ordre ont attendu la dispersion du rassemblement, aux alentours de 1h du matin, pour procéder à une série de contrôles ciblés à la sortie du parking. Ces vérifications ont conduit à plusieurs verbalisations, notamment pour des infractions liées à la circulation et aux équipements des véhicules.

Ce type de réunions, souvent organisées via les réseaux sociaux, s’inscrit dans une tendance récurrente dans le département, où les passionnés se déplacent de site en site pour éviter les interventions policières. Une véritable partie de cache-cache s’est ainsi installée entre les autorités et les adeptes de ces rassemblements mécaniques, souvent surveillés pour des raisons de sécurité routière et de nuisances sonores.

Le dernier événement de ce genre remontait à quelques semaines plus tôt, sur le parking du centre commercial Val Thoiry, où près de 250 voitures s’étaient retrouvées.