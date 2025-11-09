Une campagne de recrutement massive : 200 postes de policiers adjoints à pourvoir dans le Rhône

L’État annonce une vaste campagne de recrutement de policiers adjoints en Auvergne-Rhône-Alpes. Le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur (SGAMI) Sud-Est précise que cette première session pour 2026 concerne douze départements de la région dont le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Loire ou encore la Haute-Savoie.

Les inscriptions, ouvertes jusqu'au 11 décembre 2025 se font directement via le portail du ministère de l'Intérieur.

Le parcours de sélection y est clairement détaillé : inscription, tests, entretien oral, étude du dossier, enquête de moralité, visite médicale et, enfin, incorporation en école. Les futurs policiers adjoints suivent ensuite "une formation de 4 mois en école" avant leur première affectation.

Les conditions d’accès restent strictes : être âgé de "18 et moins de 30 ans à la date d'incorporation," posséder la nationalité française, présenter un bulletin n°2 vierge de toute mention incompatible et être en règle avec les obligations du service national. Le ministère rappelle également que le candidat doit "répondre aux aptitudes physiques requises lors de la visite médicale".

À ce jour, 346 policiers adjoints ont été recrutés dans le Rhône. L’annonce de 200 postes supplémentaires s’inscrit dans la continuité du travail engagé par la préfète du Rhône pour consolider les effectifs dédiés à la voie publique.