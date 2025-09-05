Bourg-en-Bresse : un homme souffrant de troubles psychiatriques condamné après avoir frappé une femme dans un bus

Déjà condamné un mois plus tôt pour des faits similaires, il a été jugé en comparution immédiate mercredi et incarcéré à l’issue de l’audience.

L’affaire avait débuté dans un bus de la ville. Une passagère, assise seule, est abordée par un homme qui la bombarde de questions : ce qu’elle fait, où elle va, où elle travaille. Gênée par son insistance et par son comportement confus, la jeune femme lui demande de cesser et change de place. L’homme la suit, puis lui assène un coup de poing au ventre, avant que des passagers n’interviennent.

Les policiers le retrouvent rapidement et l’interpellent. Il reconnaît les faits, mais son état psychiatrique conduit le médecin à juger sa garde à vue incompatible. Il est alors hospitalisé au centre psychothérapique de l’Ain (CPA). Ce n’est que le 1er septembre, une fois rétabli, qu’il est replacé en garde à vue et entendu par les enquêteurs. Il dit alors ne plus se souvenir de l’incident.

Devant le tribunal, le prévenu, placé sous curatelle et souffrant de troubles psychiatriques lourds, semble peu comprendre les questions des juges.

L’homme avait déjà été condamné le 28 juillet pour avoir bousculé une adolescente dans la rue.

À l’issue de l’audience, le tribunal a ramené la peine à 3 mois d’emprisonnement ferme, avec maintien en détention.