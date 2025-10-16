Valserhône : le village de marques de Neinver attendu pour 2027

Les travaux doivent s’accélérer à l’été 2026 pour une ouverture fin 2027. Repensé après la reprise du chantier post-Covid en 2023, le site proposera 20 400 m² de surface louable, 95 boutiques et restaurants et 1356 places de stationnement, avec 500 emplois directs annoncés (auxquels s’ajouteront des emplois indirects).

Pour respecter la loi Alur, le parking en surface a été transformé en parking semi-enterré, libérant 35 000 m² d’espaces verts dédiés à des loisirs et à des zones naturelles. Des panneaux solaires seront installés sur certaines ombrières et toitures.

En amont, Neinver a investi 1,3 million d'euros dans des mesures environnementales préalables sur sept sites autour de Valserhône : protection des zones humides, de la faune et de la flore, et lutte contre les espèces invasives.