Valserhône : le village de marques de Neinver attendu pour 2027

Après plus de vingt ans d’attente, le projet de village de marques de Valserhône, porté par Neinver, entre dans sa phase active.

Les travaux doivent s’accélérer à l’été 2026 pour une ouverture fin 2027. Repensé après la reprise du chantier post-Covid en 2023, le site proposera 20 400 m² de surface louable, 95 boutiques et restaurants et 1356 places de stationnement, avec 500 emplois directs annoncés (auxquels s’ajouteront des emplois indirects).

Pour respecter la loi Alur, le parking en surface a été transformé en parking semi-enterré, libérant 35 000 m² d’espaces verts dédiés à des loisirs et à des zones naturelles. Des panneaux solaires seront installés sur certaines ombrières et toitures.

En amont, Neinver a investi 1,3 million d'euros dans des mesures environnementales préalables sur sept sites autour de Valserhône : protection des zones humides, de la faune et de la flore, et lutte contre les espèces invasives.

