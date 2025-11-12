Faits Divers

Une femme grièvement blessée dans un accident de moto dans le Beaujolais

Le choc a eu lieu ce mardi, peu avant 18h.

Sur les routes du Beaujolais, à Légny, une motarde est entrée en collision avec deux automobilistes dans des conditions encore floues.

La jeune femme de 25 ans a été prise en charge dans un état jugé critique. Hospitalisée, ses jours ne sont pas en danger malgré ses graves blessures, notamment aux membres inférieurs.

Sur les cinq personnes présentes dans les voitures, trois, âgés de 11 à 52 ans, ont été légèrement blessés et ont dû être hospitalisés.

Une enquête a été ouverte.

Jeanlaville le 12/11/2025 à 09:22

Sûrement la faute à un vélo

Rlb le 12/11/2025 à 09:04

8 motards sur 10, sont des inconscients rt fes fous de vitesse. On en croisent à longueur de journée. Il ne suffit pas de verbaliser, il faut confiquer la moto sans retour, lors de grave excès. Pas de compassion.

