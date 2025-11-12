Une femme grièvement blessée dans un accident de moto dans le Beaujolais

Sur les routes du Beaujolais, à Légny, une motarde est entrée en collision avec deux automobilistes dans des conditions encore floues.

La jeune femme de 25 ans a été prise en charge dans un état jugé critique. Hospitalisée, ses jours ne sont pas en danger malgré ses graves blessures, notamment aux membres inférieurs.

Sur les cinq personnes présentes dans les voitures, trois, âgés de 11 à 52 ans, ont été légèrement blessés et ont dû être hospitalisés.

Une enquête a été ouverte.