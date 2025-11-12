Municipales à Lyon : Albert Lévy (LFI) cible d’insultes antisémites après son entrée en campagne

Un engagement assumé à l'extrême gauche qui, depuis son annonce officielle, lui vaut une série d’attaques antisémites sur les réseaux sociaux.

Malgré un important tri réalisé sur ses publications, plusieurs messages haineux subsistent. On peut notamment lire : "Levy, est le traître parfait et le 1er antisémite !", "Les 2 communautés qu’il faudrait expulser d’occident". Ou encore, sur un ton plus ironique :"C’est une caméra cachée !", "tu soutiens ces antisémites ?"

Des propos qui témoignent d’une forte hostilité, mêlant insultes et incompréhensions autour de sa candidature.

Face à cette déferlante, Albert Lévy a réagi fermement : "L’antisémitisme viscéralement d’extrême droite dont je suis l’objet depuis ma candidature aux municipales de Lyon 3 et le silence approbateur de mes adversaires politiques souvent prompts à instrumentaliser ce fléau, renforcent ma pugnacité pour remporter ce scrutin."

Et d’ajouter : "Je masque, je bloque, je screen et j’efface leur déshonneur."

Dans la foulée, la tête de liste LFI pour la Ville de Lyon, Anaïs Belouassa Cherifi, lui a publiquement exprimé son soutien : "Fierté d’avoir Albert Lévy comme camarade et tête de liste du 3e arrondissement de Lyon. Tout mon soutien à Albert Lévy face aux attaques antisémites qu’il subit. L’antisémitisme n’a pas sa place, ni dans nos rues ni en ligne."