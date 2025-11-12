Politique

Municipales à Lyon : Albert Lévy (LFI) cible d’insultes antisémites après son entrée en campagne

Anaïs Belouassa Cherifi et Albert Lévy - LyonMag

Ancien juge et ex-vice-président du Syndicat de la magistrature, Albert Lévy conduira la liste de la France Insoumise dans le 3e arrondissement de Lyon.

Un engagement assumé à l'extrême gauche qui, depuis son annonce officielle, lui vaut une série d’attaques antisémites sur les réseaux sociaux.

Malgré un important tri réalisé sur ses publications, plusieurs messages haineux subsistent. On peut notamment lire : "Levy, est le traître parfait et le 1er antisémite !", "Les 2 communautés qu’il faudrait expulser d’occident". Ou encore, sur un ton plus ironique :"C’est une caméra cachée !", "tu soutiens ces antisémites ?"  

Des propos qui témoignent d’une forte hostilité, mêlant insultes et incompréhensions autour de sa candidature.

Face à cette déferlante, Albert Lévy a réagi fermement : "L’antisémitisme viscéralement d’extrême droite dont je suis l’objet depuis ma candidature aux municipales de Lyon 3 et le silence approbateur de mes adversaires politiques souvent prompts à instrumentaliser ce fléau, renforcent ma pugnacité pour remporter ce scrutin."

Et d’ajouter : "Je masque, je bloque, je screen et j’efface leur déshonneur."

Dans la foulée, la tête de liste LFI pour la Ville de Lyon, Anaïs Belouassa Cherifi, lui a publiquement exprimé son soutien : "Fierté d’avoir Albert Lévy comme camarade et tête de liste du 3e arrondissement de Lyon. Tout mon soutien à Albert Lévy face aux attaques antisémites qu’il subit. L’antisémitisme n’a pas sa place, ni dans nos rues ni en ligne."

Ex Précisions le 12/11/2025 à 17:17

Pas la peine de s'énerver il ne sera pas élu ;-)

alec69 le 12/11/2025 à 17:16

Après une tentative de parachutage dans la 7ème circonscription du Rhône et son retrait en faveur d'Abdelkader Lahmar, voilà l'ex juge de retour sur la scène politique dans le troisième arrondissement de Lyon. Mon arrondissement.
Jamais, au grand jamais ce genre d'individu n'aura ma voix et j'espère que nombreux seront ceux qui suivront le même chemin que moi. J'en veux même à la gauche écologiste et socialiste d'avoir fait germé ce parti de la haine qu'est LFI dont la plupart des représentants sont nullissimes et je pèse mes mots.
Vous pouvez imaginer la pensée de cet ex magistrat dans un parti politique qui clame haut et fort que la police tue et le programme qu'il est prêt à défendre. Ceux qui votent pour LFI se leurrent s'ils espèrent plus de justice sociale, ils auront le fachisme de gauche dans ce qui est de plus intolèrant.

D.K le 12/11/2025 à 17:14

J’imagine que il a jugé aussi en accord avec son idéologie ! Pourquoi pas réexaminer ces verdicts et faire une analyse ? Je suis sûr qu’il n’aurait plus les ambitions pour se présenter au elections. Un mec pareil ne peut pas être impeccable !

Signaler Répondre
Perdu d'avance le 12/11/2025 à 17:12

Sauf que LFI est plus extrême-droite et plus fasciste que le RN...

Signaler Répondre
Heu... le 12/11/2025 à 17:07
raslebol69 a écrit le 12/11/2025 à 16h29

Il est malheureux de voir que l'image du syndicat de la magistrature est salie par ce genre d'individu. Juge il est théoriquement neutre, là on voit tout le contraire.

Il n'est pas juge, il était juge...
La conjugaison, ça a du sens.

Bon le 12/11/2025 à 16:43

Ils s’insultent entre eux maintenant ?

Populisme, individualisme, totalitarisme, bref vous me suivez ? le 12/11/2025 à 16:31

Le prix de la conscience et de la morale? Demandez au Syndicat de la magistrature, ils ont le tarif

Signaler Répondre
raslebol69 le 12/11/2025 à 16:29

Il est malheureux de voir que l'image du syndicat de la magistrature est salie par ce genre d'individu. Juge il est théoriquement neutre, là on voit tout le contraire.

Signaler Répondre
ouf! le 12/11/2025 à 16:24

Insulter une personne pour sa religion est interdit par la loi. Mais l’application de la loi est à géométrie variable. Au grand bénéfice de LFI.

Signaler Répondre
allons bon le 12/11/2025 à 16:23

un ex-vice-président du Syndicat de la magistrature lfiste ? les bras m'en tombent ...

Signaler Répondre
Moon88 le 12/11/2025 à 16:21

Une honte ce mec et doublement car il est juge et syndiqué au syndicat de la magistrature officine d'extreme gauche et ensuite un juif chez les antisémite de LFI on croit rever. Le mec a vraiment rien compris mais à tous les niveaux quoi.

J'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans la tete de ces gens la.

Lyon2026revient le 12/11/2025 à 16:20

L antisémitisme, le racisme n' ont pas leur place en politique, a LYON, comme sur tout le territoire. M LEVY est une belle personne, mais je ne partage pas ses positions, il me faut citer Evelyne Hall " je ne partage pas vos opinions mais je me battrai jusqu a la mort pour que vous puissiez les exprimer", résumant ainsi la pensée de Voltaire.

Signaler Répondre
Watt le 12/11/2025 à 16:17

Le twist étant qu'il est possible que ces attaques ne proviennent pas de l'extrême droite.

Signaler Répondre
NPG est la seule candidate de la gauche lyonnaise ! le 12/11/2025 à 16:12

LFI est un parti populiste. Pas étonnant qu'un juge rouge soutienne les Insoumis. Ils vont réussir à rendre Doudou sympathique.

