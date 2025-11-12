Faits Divers

Près de Lyon : un quinquagénaire retrouvé mort par balle dans sa voiture

Un important dispositif de secours a été déployé ce mercredi 12 novembre en milieu d’après-midi à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône).

Peu avant 16h30, un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé blessé par balle dans sa voiture, stationnée à proximité de la médiathèque, dans le secteur de l’avenue des Cosmos.

Les pompiers, le Samu, les gendarmes et la police municipale se sont rendus sur place. Malgré les tentatives de réanimation du SMUR, la victime a été déclarée décédée sur les lieux.

Selon les premiers éléments recueillis, la piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs.

Le contexte du drame reste à préciser. L’intervention, très visible dans ce secteur résidentiel, a suscité l’inquiétude de plusieurs habitants, témoins de la présence de nombreux véhicules de secours et de forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte pour confirmer les circonstances exactes du décès.

