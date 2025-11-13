Près de Lyon : les pickpockets avaient fait une razzia de téléphones à un concert à la LDLC Arena

Interpellés dans un hôtel quelques jours plus tôt, ils sont soupçonnés d'avoir volé plusieurs téléphones lors du concert des Dropkick Murphys à la LDLC Arena de Décines-Charpieu le 6 novembre dernier.

Profitant de la foule et de l'ambiance, les pickpockets avaient fait main basse sur les téléphones avant de prendre la fuite en Nouvelle-Aquitaine. Sauf que l'une des victimes a pu géolocaliser son appareil, et a permis aux autorités de savoir très exactement où se trouvait le trio.

Dans leur chambre d'hôtel, les forces de l'ordre ont retrouvé 24 téléphones ainsi qu'une liste de concerts en France et en Belgique, potentiellement de futures cibles pour les Roumains.

Le tribunal limougeaud les a condamnés à 6, 8 et 10 mois de prison, assortis d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans.