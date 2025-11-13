“Dix ans après, Lyon se souvient” : 500 Lyonnais réunis à l'Hôtel de Ville pour les 10 ans des attentats du 13 novembre

Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, la France commémore conjointement dans toutes ses villes la mémoire de cet évènement marquant.

À Lyon, à 12h30, du côté de l’Hôtel de Ville se tenait une cérémonie d’hommage aux 130 victimes tuées, mais aussi aux 350 blessés et aux nombreuses personnes impactées par la perte de leurs proches.

Avec une sécurité renforcée, ce sont environ 500 personnes qui ont assisté à ce moment d’unité autour de la mémoire. Des élus locaux et responsables en tenues militaires de cérémonie étaient également présents. Jean-Michel Aulas, candidat aux prochaines municipales et opposant de Grégory Doucet, a aussi tenu à se rendre présent, assez discret, le visage fermé.

Successivement, ce sont Grégory Doucet, maire de Lyon et Fabienne Buccio, préfète du Rhône qui ont fait un discours. Une minute de silence a ensuite été réalisée. Un livre d’or destiné aux proches des victimes a également été rempli par les mots de ces deux responsables politiques, mais aussi de toutes les personnes présentes sur place souhaitant le faire également.

Grégory Doucet a d’abord qualifié l’évènement commémoré dans tout le pays comme étant “l’un des drames les plus terribles de son histoire contemporaine”. Il s’est ensuite emparé de la citation latine ​​”Fluctuat nec mergitur” qui signifie “il est battu par les flots, mais ne sombre pas”, en parlant évidemment de la nation qui s’est relevée malgré l’horreur dont elle a été victime. Le maire écologiste de Lyon a également pris de la hauteur sur les évènements en rappelant que “le terrorisme islamiste a voulu tuer la joie de vivre”, avant d’ajouter que ce dernier “a voulu frapper la France pour ce qu’elle est : une Nation libre, plurielle, ouverte”.

Grégory Doucet a également tenu à rappeler que si cette nuit reste le symbole des attentats en France, des actes tragiques ont également lieu partout et même dans sa propre ville en rendant hommage à Ashur Sarnaya, ce chrétien irakien, réfugié et handicapé qui avait été assassiné en septembre dernier.

Après Grégory Doucet, c’était à la préfète du Rhône Fabienne Buccio de délivrer son discours. Elle a d’abord tenu à rappeler la force de l’unité face à la barbarie : “Les terroristes ont cherché à briser ce qui nous fonde : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité. Ils ont échoué”. Elle a ensuite conseillé aux jeunes générations de “ne vous laissez pas convaincre que le repli vaut mieux que l’ouverture, que la résignation est plus sage que l’engagement”.

La cérémonie s’est achevée vers 13h environ, et la minute de silence a permis un brun d’unité dans un contexte politique où la course aux municipales divise déjà les Lyonnais à six mois du scrutin.