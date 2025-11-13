Faits Divers

Un corps repêché au sud de Lyon : il s'agit bien de l'étudiant qui avait disparu à Confluence

Les secours sont intervenus ce jeudi 13 novembre, en début d’après-midi, après la découverte d’un corps sans vie dans le secteur d’Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon.

L’alerte a été donnée vers 13 heures sur le quai Pierre-Semard, où les sapeurs-pompiers du Rhône ont constaté la présence d’un corps flottant à la surface de l’Yzeron, à proximité de sa confluence avec le Rhône.

Le parquet a confirmé ce jeudi soir l'identité de la victime. Il s'agit bel et bien de Flynn Ganneval, le jeune étudiant autrichien de 19 porté disparu depuis le 30 octobre dernier dans le quartier de Confluence à Lyon. Les papiers d'identité, ainsi que les vêtements retrouvés sur le corps ont permis aux enquêteurs d'identifier le jeune homme.

"Aucune lésion n'a été découverte et aucun élément, en l'état, ne laisse craindre l'intervention d'un tiers", a indiqué le parquet à nos confrères.

Une autopsie a été ordonnée et l'enquête se poursuit pour déterminer les causes du décès.

