Fusillade mortelle à Écully : le maire dénonce "une violence totalement désinhibée"

Le drame s’est produit ce mercredi soir, à proximité d’une pizzeria du chemin des Cerisiers, non loin du quartier de la Duchère. Plusieurs dizaines de coups de feu ont été entendus. Un jeune homme de 20 ans a été tué d’une balle dans la tête. Selon les premiers éléments, quatre individus, arrivés et repartis à trottinette, seraient impliqués. Le gérant du restaurant aurait également été blessé aux jambes. Une enquête a été ouverte, les tireurs sont activement recherchés.
Dans un communiqué publié ce jeudi, le maire d’Écully, Sébastien Michel, a fait part de son émotion face à ce drame : "La fusillade qui a fait une victime hier soir à Écully est un drame terrible qui affecte notre commune : c’est une onde de choc pour l’ensemble de la population."
L’élu a également tenu à adresser son soutien à la famille du jeune homme : "Nos premières pensées vont bien entendu vers la famille de la victime dont certains membres de la fratrie sont scolarisés à Écully."
"Une attaque ciblée"
Selon lui, "la violence du choc laisse peu de doute sur le fait qu’il s’agit d’une attaque ciblée qui visait précisément la victime : aucune autre personne n’a été visée même si le gérant de l’établissement a été blessé par des bris de verre."
La municipalité assure coopérer pleinement avec les forces de l’ordre. "La ville d’Écully se tient évidemment à l’entière disposition de la justice pour éclaircir les circonstances du drame : de nombreuses caméras de vidéoprotection maillent le secteur et l’exploitation des images sera précieuse pour identifier les auteurs, déterminer leur trajet et leurs complicités éventuelles", a ajouté Sébastien Michel, précisant rester "en lien permanent avec les services de l’État pour faciliter le bon déroulement de l’enquête."
Enfin, le maire a élargi son propos à la question de la violence armée : "Cet évènement nous rappelle aussi que la violence, même la plus extrême, est aujourd’hui totalement désinhibée dans notre société. L’accès aux armes et leur circulation est devenu une véritable problématique de société. Il est impératif que les pouvoirs publics s’en saisissent pour y mettre un terme."
