Fusillade mortelle à Écully : le maire dénonce "une violence totalement désinhibée"

Le maire Sébastien Michel a pris la parole pour dénoncer un drame "terrible" et une "violence totalement désinhibée."

Le drame s’est produit ce mercredi soir, à proximité d’une pizzeria du chemin des Cerisiers, non loin du quartier de la Duchère. Plusieurs dizaines de coups de feu ont été entendus. Un jeune homme de 20 ans a été tué d’une balle dans la tête. Selon les premiers éléments, quatre individus, arrivés et repartis à trottinette, seraient impliqués. Le gérant du restaurant aurait également été blessé aux jambes. Une enquête a été ouverte, les tireurs sont activement recherchés.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le maire d’Écully, Sébastien Michel, a fait part de son émotion face à ce drame : "La fusillade qui a fait une victime hier soir à Écully est un drame terrible qui affecte notre commune : c’est une onde de choc pour l’ensemble de la population."

L’élu a également tenu à adresser son soutien à la famille du jeune homme : "Nos premières pensées vont bien entendu vers la famille de la victime dont certains membres de la fratrie sont scolarisés à Écully."

"Une attaque ciblée"

Selon lui, "la violence du choc laisse peu de doute sur le fait qu’il s’agit d’une attaque ciblée qui visait précisément la victime : aucune autre personne n’a été visée même si le gérant de l’établissement a été blessé par des bris de verre."

La municipalité assure coopérer pleinement avec les forces de l’ordre. "La ville d’Écully se tient évidemment à l’entière disposition de la justice pour éclaircir les circonstances du drame : de nombreuses caméras de vidéoprotection maillent le secteur et l’exploitation des images sera précieuse pour identifier les auteurs, déterminer leur trajet et leurs complicités éventuelles", a ajouté Sébastien Michel, précisant rester "en lien permanent avec les services de l’État pour faciliter le bon déroulement de l’enquête."

Enfin, le maire a élargi son propos à la question de la violence armée : "Cet évènement nous rappelle aussi que la violence, même la plus extrême, est aujourd’hui totalement désinhibée dans notre société. L’accès aux armes et leur circulation est devenu une véritable problématique de société. Il est impératif que les pouvoirs publics s’en saisissent pour y mettre un terme."

Honte le 13/11/2025 à 19:07

Michel Démission

Looool le 13/11/2025 à 19:02

Que neni. La gauche est formelle, l insécurité recule. La preuve, il y avait plus d homicide au moyen-âge.

Bertrand Kanta le 13/11/2025 à 19:00

Rien d’alarmant en 2025 quand on sais que trouver une arme à feu est plus facile que de trouver du boulot …

Aurélien Taschié le 13/11/2025 à 18:50

Mais non, mais non, c'est juste un sentiment.... Seule la police tue, et partout.

bolkian le 13/11/2025 à 18:47
AGC a écrit le 13/11/2025 à 18h06

C’est fou, inimaginable, horrible. Pourvu que les coupables soient retrouvés.
Je pense à sa famille,

Les coupables seront peut-être retrouvés. Les commanditaires sûrement pas, ça n'intéresse personne. Et ils pourront enrôler d'autres tueurs à gage la prochaine fois.

il était une fois..... le 13/11/2025 à 18:46

Que ce soit le ver dans la pomme ou le cheval de Troie, le résultat est le même : le véritable danger est moins à l'extérieur que tapi à l'intérieur.

Un simple avis le 13/11/2025 à 18:36

Malheureusement, il est fort probable, que cette victime soit liée à un trafic , je peux me tromper
Si c'est le cas les consommateurs utilisateurs de ces trafics doivent être responsables et concernés
Monsieur le Maire a t-il une idée du nombre de consommateurs de produits illicites dans sa commune ?

boulili le 13/11/2025 à 18:24

C'est juste une brouille entre admirateurs de Victor Hugo et de Zola, ca a toujours existé en France depuis l'Antiquité, rien à voir avec l'immigration.

AGC le 13/11/2025 à 18:06

