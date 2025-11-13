Un jeune homme tué par balle près de Lyon

Un jeune homme a été tué d’une balle dans la tête à Écully. Les faits remontent à ce mercredi soir, à proximité d’une pizzeria du chemin des Cerisiers.

Plusieurs dizaines de coups de feu ont été entendus par les riverains.

Un jeune homme de 20 ans a perdu la vie, l’un des responsables du restaurant aurait également été blessé au niveau des jambes.

Une enquête a été ouverte, les tireurs sont activement recherchés. Il s'agirait de quatre individus, arrivés et repartis à trottinette.