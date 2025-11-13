Faits Divers

Un jeune homme tué par balle près de Lyon

police - Lyon Mag

Le drame s’est déroulé ce mercredi soir non loin du quartier de la Duchère.

Un jeune homme a été tué d’une balle dans la tête à Écully. Les faits remontent à ce mercredi soir, à proximité d’une pizzeria du chemin des Cerisiers.

Plusieurs dizaines de coups de feu ont été entendus par les riverains.

Un jeune homme de 20 ans a perdu la vie, l’un des responsables du restaurant aurait également été blessé au niveau des jambes.

Une enquête a été ouverte, les tireurs sont activement recherchés. Il s'agirait de quatre individus, arrivés et repartis à trottinette.

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
mais oui , mais oui le 13/11/2025 à 09:21

Aujourd'hui en France cela fait malheureusement parti du quotidien à cause de l'imprévision de tout nos politiques ; tous complètement à la ramasse depuis des dizaines d'années !


avatar
Pizzeria le 13/11/2025 à 08:59

Encore un problème de livraison de farine....


avatar
moins1 le 13/11/2025 à 08:50

Bonne nouvelle! Pas de frais de sécu 😉


avatar
Brajon le 13/11/2025 à 08:46

Les séries Tv influencent les jeunes qui ont un petit pois à la place du cerveau


avatar
Manu_9 le 13/11/2025 à 08:35
Karlak a écrit le 13/11/2025 à 08h08

100/150m et c’est la duchere voir moins à vol d’oiseau. Excusez-moi mais la duchere n’est pas trop un exemple dans le respect des lois de de la république. Il suffit même juste de traverser en voiture pour voir que les règles sont différentes

tu y habites pour avancer cela ?


avatar
Stéphane 69 le 13/11/2025 à 08:19

Ces1 la Duchere et le jeune et ducherois


avatar
Karlak le 13/11/2025 à 08:08
Manu_9 a écrit le 13/11/2025 à 07h24

@Julie69009, laisse la Duchère tranquille et respecte ses habitants ! ca s’est passé à Écully ! Quand on ne s’est pas lire, on se tait.

100/150m et c’est la duchere voir moins à vol d’oiseau. Excusez-moi mais la duchere n’est pas trop un exemple dans le respect des lois de de la république. Il suffit même juste de traverser en voiture pour voir que les règles sont différentes


avatar
MEXX1999 le 13/11/2025 à 08:08
Manu_9 a écrit le 13/11/2025 à 07h24

@Julie69009, laisse la Duchère tranquille et respecte ses habitants ! ca s’est passé à Écully ! Quand on ne s’est pas lire, on se tait.

C'est la racaille qui ne respecte pas la Duch et ses habitants (ni les limites communales car ce meurtre s'est passé à quelques mètres de la limite avec le 9ème)


avatar
Catalan le 13/11/2025 à 07:47

nous ne faisons que rattraper notre retard sur l amérique du Sud.


avatar
trb le 13/11/2025 à 07:46
Manu_9 a écrit le 13/11/2025 à 07h24

@Julie69009, laisse la Duchère tranquille et respecte ses habitants ! ca s’est passé à Écully ! Quand on ne s’est pas lire, on se tait.

Et quand on ne sait pas écrire, on écrit pas…


avatar
lo le 13/11/2025 à 07:42

la routine


avatar
Manu_9 le 13/11/2025 à 07:24
Julie69009 a écrit le 13/11/2025 à 07h03

Duchere quartier le plus dangereux de Lyon

@Julie69009, laisse la Duchère tranquille et respecte ses habitants ! ca s’est passé à Écully ! Quand on ne s’est pas lire, on se tait.


avatar
Moha le 13/11/2025 à 07:15

Comme d'hab'.

Je suis triste pour mon pays, qui n'est plus vraiment mon pays en fait.


avatar
Ex Précisions le 13/11/2025 à 07:08

Pour les règlements de comptes du narcotrafic on dépasse de loin la métropole de Marseille cette année.
Métropole apaisée qu'elles disaient les pastèques...


avatar
Julie69009 le 13/11/2025 à 07:03

Duchere quartier le plus dangereux de Lyon



