Lyon : un drame évité, le patient voulait faire exploser une bouteille d'oxygène

Les pompiers avaient pris en charge un homme très excité boulevard Vivier-Merle et étaient en train de le confier au personnel soignant.
Sauf que l'individu s'est détaché et a allumé un briquet à proximité de la bouteille d'oxygène avec l'intention de la faire exploser.
La réaction des soldats du feu a été immédiate pour maîtriser l'homme. Incontrôlable, il a fallu que le personnel de HEH prenne le relais pour le sédater.
Une belle frayeur sans conséquence. Les pompiers ont tout de même porté plainte.
Il va bientôt falloir penser malheureusement à armer nos pompiers dans cette France chaotique.Signaler Répondre
Au moins,les pompiers savent écrire,c’est pas comme vous !!Signaler Répondre
Sous oxygène pur, certains matériaux s'enflamment spontanément (graisse par exemple), d'où la mention 'ne pas graisser' sur les bouteilles d'oxygène.Signaler Répondre
L'acier si chauffé peut aussi brûler comme du bois...avec des flammes...!
Un comburant pur est très dangereux...cf AZF...
Ben oui les pompiers des qu'il trouve moyen ça porte pleinte pr n importe quoi alors que le danger et prise de risque fait partie de leur metier mais apparment mal payé ils s'accrochent à tte les brèches mm si c un homme atteint psychologiquement, ils ont pourtant pas été blessé leur uniforme degoute de plus en plusSignaler Répondre
Sûrement un écolo qui voulait lutter contre le réchauffement climatique.Signaler Répondre
l'ambulance s'embrasait avec la bouteille d'oxygène sous pression ce n'était plus le même délire.Signaler Répondre
A diriger sur un centre psychiatrique ! si une place est disponible ?Signaler Répondre
Un incontrôlable un de plus, 100 balles que le gars est atteint d'une maladie psychiatrique.Signaler Répondre
Ce futur ingénieur faisait de simples expériences. Avec des racistes comme vous qui l'empêcher d'expérimenter, il pourra jamais trouver sa voie.Signaler Répondre
Rappelons que le véritable danger à Lyon, c'est Aulas le pro-nazi.
L'oxygène est un comburant, io ne prend pas feu tout seul.Signaler Répondre
Heureusement d'ailleurs, car il y en a de partout autour de nous !