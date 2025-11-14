Faits Divers

Lyon : un drame évité, le patient voulait faire exploser une bouteille d'oxygène

Ce jeudi en fin d'après-midi, un drame a été évité de justesse devant l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon.

Les pompiers avaient pris en charge un homme très excité boulevard Vivier-Merle et étaient en train de le confier au personnel soignant.

Sauf que l'individu s'est détaché et a allumé un briquet à proximité de la bouteille d'oxygène avec l'intention de la faire exploser.

La réaction des soldats du feu a été immédiate pour maîtriser l'homme. Incontrôlable, il a fallu que le personnel de HEH prenne le relais pour le sédater.

Une belle frayeur sans conséquence. Les pompiers ont tout de même porté plainte.

LéoChater le 14/11/2025 à 13:50

Il va bientôt falloir penser malheureusement à armer nos pompiers dans cette France chaotique.

Cmoi le 14/11/2025 à 12:01
Tania a écrit le 14/11/2025 à 11h20

Ben oui les pompiers des qu'il trouve moyen ça porte pleinte pr n importe quoi alors que le danger et prise de risque fait partie de leur metier mais apparment mal payé ils s'accrochent à tte les brèches mm si c un homme atteint psychologiquement, ils ont pourtant pas été blessé leur uniforme degoute de plus en plus

Au moins,les pompiers savent écrire,c’est pas comme vous !!

Oui, mais... le 14/11/2025 à 11:49
Heureusement que cet individu ne connaissait rien à rien a écrit le 14/11/2025 à 07h39

L'oxygène est un comburant, io ne prend pas feu tout seul.

Heureusement d'ailleurs, car il y en a de partout autour de nous !

Sous oxygène pur, certains matériaux s'enflamment spontanément (graisse par exemple), d'où la mention 'ne pas graisser' sur les bouteilles d'oxygène.
L'acier si chauffé peut aussi brûler comme du bois...avec des flammes...!
Un comburant pur est très dangereux...cf AZF...

Tania le 14/11/2025 à 11:20

Ben oui les pompiers des qu'il trouve moyen ça porte pleinte pr n importe quoi alors que le danger et prise de risque fait partie de leur metier mais apparment mal payé ils s'accrochent à tte les brèches mm si c un homme atteint psychologiquement, ils ont pourtant pas été blessé leur uniforme degoute de plus en plus

Racailles de m... le 14/11/2025 à 11:15

Sûrement un écolo qui voulait lutter contre le réchauffement climatique.

Boom la sécurité sociale le 14/11/2025 à 09:57
Heureusement que cet individu ne connaissait rien à rien a écrit le 14/11/2025 à 07h39

L'oxygène est un comburant, io ne prend pas feu tout seul.

Heureusement d'ailleurs, car il y en a de partout autour de nous !

l'ambulance s'embrasait avec la bouteille d'oxygène sous pression ce n'était plus le même délire.

sans tarder le 14/11/2025 à 09:27

A diriger sur un centre psychiatrique ! si une place est disponible ?

Boom la sécurité sociale le 14/11/2025 à 09:04

Un incontrôlable un de plus, 100 balles que le gars est atteint d'une maladie psychiatrique.

Electeur EELV,., le 14/11/2025 à 07:50

Ce futur ingénieur faisait de simples expériences. Avec des racistes comme vous qui l'empêcher d'expérimenter, il pourra jamais trouver sa voie.

Rappelons que le véritable danger à Lyon, c'est Aulas le pro-nazi.

Heureusement que cet individu ne connaissait rien à rien le 14/11/2025 à 07:39

L'oxygène est un comburant, io ne prend pas feu tout seul.

Heureusement d'ailleurs, car il y en a de partout autour de nous !

