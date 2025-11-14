Lyon : un drame évité, le patient voulait faire exploser une bouteille d'oxygène

Les pompiers avaient pris en charge un homme très excité boulevard Vivier-Merle et étaient en train de le confier au personnel soignant.

Sauf que l'individu s'est détaché et a allumé un briquet à proximité de la bouteille d'oxygène avec l'intention de la faire exploser.

La réaction des soldats du feu a été immédiate pour maîtriser l'homme. Incontrôlable, il a fallu que le personnel de HEH prenne le relais pour le sédater.

Une belle frayeur sans conséquence. Les pompiers ont tout de même porté plainte.