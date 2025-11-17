Braquage d'un bureau de tabac à Vénissieux : deux nouvelles interpellations à Lyon avec l'appui du Raid

Deux individus prenaient la fuite à trottinette avec la caisse et des cartouches de cigarettes, mais la BAC parvenait à en interpeller un.

Grâce à cette arrestation, la piste menant au second braqueur a été facilement remontée. Et c'est avec l'appui du Raid que les forces de l'ordre ont convergé samedi soir rue Philippe-Fabia dans le 8e arrondissement de Lyon. Dans le quartier des Etats-Unis, voisin immédiat du lieu où le braquage a eu lieu, l'autre malfaiteur et un complice ont été appréhendés.

Dans leur appartement ont été retrouvés 42 cartouches de cigarettes ainsi que le tiroir-caisse du bureau-tabac ciblé plus tôt.

L'enquête se poursuit.