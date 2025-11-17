Faits Divers

Braquage d'un bureau de tabac à Vénissieux : deux nouvelles interpellations à Lyon avec l'appui du Raid - LyonMag

Ce samedi matin peu avant 8h, le bureau de tabac de l'avenue Viviani mais donnant sur le boulevard Joliot-Curie à Vénissieux était braqué.

Deux individus prenaient la fuite à trottinette avec la caisse et des cartouches de cigarettes, mais la BAC parvenait à en interpeller un.

Grâce à cette arrestation, la piste menant au second braqueur a été facilement remontée. Et c'est avec l'appui du Raid que les forces de l'ordre ont convergé samedi soir rue Philippe-Fabia dans le 8e arrondissement de Lyon. Dans le quartier des Etats-Unis, voisin immédiat du lieu où le braquage a eu lieu, l'autre malfaiteur et un complice ont été appréhendés.

Dans leur appartement ont été retrouvés 42 cartouches de cigarettes ainsi que le tiroir-caisse du bureau-tabac ciblé plus tôt.

L'enquête se poursuit.

avatar
Kid 69 le 17/11/2025 à 16:38

Bonjour, ça confirme bien que les spots publicitaires antitabac sont inefficaces.

avatar
Jeanlaville le 17/11/2025 à 12:51

Sincèrement c'est mieux d'aller travailler aucun commerce ne détient assez de liquide tout le monde paye par carte pour moin 2 100k ça n'en vaut pa la peine.....

avatar
C'est moi le 17/11/2025 à 09:36
Chasselayf a écrit le 17/11/2025 à 08h23

on devrait instaurer un État d’urgence permanent dans notre pays .. Trop de faits divers graves

L'état d'urgence ne sert à rien, pendant le covid les arrondissement ou communes qui obéissait au couvre feu (par exemple) c'était le 6eme, Tassin, Craponnne, Ecully.

Mais dans le 9eme, 8eme, 7eme, Venissieux, Vaulx en Velin, Rillieux, tous le monde était dehors sans aucun probleme.

Donc l'etat d'urgence sert uniquement à contrôler ceux qui respectent la lois.
Donc ça ne sert à rien..

avatar
French connection le 17/11/2025 à 09:05

L'état d'urgence n'aura jamais lieu tant que ce dégonflé de gouvernement ne réagira pas. Jamais entendu Macron faire quelconque allusion au mal qui ronge notre pays

avatar
Chasselayf le 17/11/2025 à 08:23

on devrait instaurer un État d’urgence permanent dans notre pays .. Trop de faits divers graves

avatar
Chris696969 le 17/11/2025 à 07:57

Avec les bons renseignements, les forces de l'ordre sont beaucoup plus efficaces...

Merci à eux pour ces interpellations.

avatar
Kadour le 17/11/2025 à 07:35

Dur le réveil !

