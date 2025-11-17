Judiciaire

Près de Lyon : en pleine crise de schizophrénie, il croit que son voisin a déposé une bombe chez lui et le passe à tabac

Les faits ont eu lieu fin décembre 2023.

Un habitant de Villefranche-sur-Saône, en pleine crise de schizophrénie, avait sollicité l'aide de son voisin. Ce dernier avait alors été embarqué de force à son domicile puis roué de coups, notamment à l'aide d'une arme à feu. Les violences ont été telles que des projections de sang avaient été découvertes sur les murs de l'appartement.

Jugé il y a quelques jours par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a expliqué n'avoir aucun souvenir de cet épisode. Une version confirmée par l'expertise psychiatrique, qui indiquera qu'il était persuadé qu'une bombe avait été placée chez lui par son voisin.

Les juges caladois n'ont eu d'autre choix que de le déclarer irresponsable pénalement et de le laisser libre. Il a toutefois l'interdiction formelle d'entrer en contact avec sa victime.

oui mais ça le 17/11/2025 à 16:06
Tout le monde sait a écrit le 17/11/2025 à 09h11

Bizarre, celui qui a brulé un coran à Villeurbanne devant une mosquée était reconnu fou par les psychiatres et il a pourtant pris un an ferme avec mandat de dépôt.
https://www.lyonmag.com/article/145678/un-an-de-prison-ferme-pour-avoir-brule-un-coran-a-villeurbanne

C'est la politique du pas de vagues , surtout pas de vagues !

bon courage le 17/11/2025 à 16:04

Je me suis coltiné un voisin psychotique pendant 10 ans !

basta le 17/11/2025 à 16:01
tetor a écrit le 17/11/2025 à 09h54

a vinatiet de suite
juges inconscients

dans les années 70 c'était le pavillon fermé pour les schizos : ça leur évitait de tuer des gens en étant irresponsables. Et puis l'anti psychiatrie est arrivée et les économies pour la Sécu qui vont avec .

Petite Ortie le 17/11/2025 à 13:19

Libéré, prêt à recommencer, pour tuer cette fois ?

1789 le 17/11/2025 à 11:14

Il ne va pas recommencer. Et l'arme à feu?

French connection le 17/11/2025 à 11:09

Bientôt ce bizounours va croire qu'il a gagné au loto et va planter le buraliste qui lui prouvera le contraire

Comicos 69 le 17/11/2025 à 10:44

Un vilain garçon qui a sûrement fait des écarts avec sa prise de médicaments qui rendent bipolaire ou schizophrène.

CSC le 17/11/2025 à 09:56
la réponse est dans l'article que vous joignez. il y a des notions en droit: altération, abolition...
et pour répondre à votre sous entendu, ce n'est pas le juge qui pose le diagnostique mais des médecins.

tetor le 17/11/2025 à 09:54

a vinatiet de suite
juges inconscients

C'est moi le 17/11/2025 à 09:48

13 millions de personnes ont un trouble psychique ou psychiatrique chaque année en France, dont 7 millions ont un traitement lourd.
Si tu ajoute qu'un million consomme de la cocaïne.
Que toute les 3 minutes un enfant est victime de viol ou d'inceste.
Que 10 millions vivent sous le seuil de pauvreté.
Que 15% est obèse.
Qu'entre 8 à 12% de la population est alcoolique.
Que 5 millions consomme du cannabis régulièrement.
Ca vous donne une idée sur l'état de santé du pays..
A partir de la esperez que la situation s'ameliore relève du fantasme..

Catalan le 17/11/2025 à 09:38
Tout a fait exact.

Tout le monde sait le 17/11/2025 à 09:11

Bizarre, celui qui a brulé un coran à Villeurbanne devant une mosquée était reconnu fou par les psychiatres et il a pourtant pris un an ferme avec mandat de dépôt.
https://www.lyonmag.com/article/145678/un-an-de-prison-ferme-pour-avoir-brule-un-coran-a-villeurbanne

Et la prochaine fois ce sera un meurtre et on s'étonnera le 17/11/2025 à 08:56

Ce type là doit interné. Mettons nous à la place du pauvre voisin qui va vivre avec la peur au ventre.

Catalan le 17/11/2025 à 07:49

Ouf, a Villefranche, j ai eu peur qu il soit condamné .

