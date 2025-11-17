Près de Lyon : en pleine crise de schizophrénie, il croit que son voisin a déposé une bombe chez lui et le passe à tabac

Un habitant de Villefranche-sur-Saône, en pleine crise de schizophrénie, avait sollicité l'aide de son voisin. Ce dernier avait alors été embarqué de force à son domicile puis roué de coups, notamment à l'aide d'une arme à feu. Les violences ont été telles que des projections de sang avaient été découvertes sur les murs de l'appartement.
Jugé il y a quelques jours par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a expliqué n'avoir aucun souvenir de cet épisode. Une version confirmée par l'expertise psychiatrique, qui indiquera qu'il était persuadé qu'une bombe avait été placée chez lui par son voisin.
Les juges caladois n'ont eu d'autre choix que de le déclarer irresponsable pénalement et de le laisser libre. Il a toutefois l'interdiction formelle d'entrer en contact avec sa victime.
C'est la politique du pas de vagues , surtout pas de vagues !Signaler Répondre
Je me suis coltiné un voisin psychotique pendant 10 ans !Signaler Répondre
dans les années 70 c'était le pavillon fermé pour les schizos : ça leur évitait de tuer des gens en étant irresponsables. Et puis l'anti psychiatrie est arrivée et les économies pour la Sécu qui vont avec .Signaler Répondre
Libéré, prêt à recommencer, pour tuer cette fois ?Signaler Répondre
Il ne va pas recommencer. Et l'arme à feu?Signaler Répondre
Bientôt ce bizounours va croire qu'il a gagné au loto et va planter le buraliste qui lui prouvera le contraireSignaler Répondre
Un vilain garçon qui a sûrement fait des écarts avec sa prise de médicaments qui rendent bipolaire ou schizophrène.Signaler Répondre
la réponse est dans l'article que vous joignez. il y a des notions en droit: altération, abolition...Signaler Répondre
et pour répondre à votre sous entendu, ce n'est pas le juge qui pose le diagnostique mais des médecins.
a vinatiet de suiteSignaler Répondre
juges inconscients
13 millions de personnes ont un trouble psychique ou psychiatrique chaque année en France, dont 7 millions ont un traitement lourd.Signaler Répondre
Si tu ajoute qu'un million consomme de la cocaïne.
Que toute les 3 minutes un enfant est victime de viol ou d'inceste.
Que 10 millions vivent sous le seuil de pauvreté.
Que 15% est obèse.
Qu'entre 8 à 12% de la population est alcoolique.
Que 5 millions consomme du cannabis régulièrement.
Ca vous donne une idée sur l'état de santé du pays..
A partir de la esperez que la situation s'ameliore relève du fantasme..
Tout a fait exact.Signaler Répondre
Bizarre, celui qui a brulé un coran à Villeurbanne devant une mosquée était reconnu fou par les psychiatres et il a pourtant pris un an ferme avec mandat de dépôt.Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/145678/un-an-de-prison-ferme-pour-avoir-brule-un-coran-a-villeurbanne
Ce type là doit interné. Mettons nous à la place du pauvre voisin qui va vivre avec la peur au ventre.Signaler Répondre
Ouf, a Villefranche, j ai eu peur qu il soit condamné .Signaler Répondre