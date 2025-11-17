Près de Lyon : en pleine crise de schizophrénie, il croit que son voisin a déposé une bombe chez lui et le passe à tabac

Un habitant de Villefranche-sur-Saône, en pleine crise de schizophrénie, avait sollicité l'aide de son voisin. Ce dernier avait alors été embarqué de force à son domicile puis roué de coups, notamment à l'aide d'une arme à feu. Les violences ont été telles que des projections de sang avaient été découvertes sur les murs de l'appartement.

Jugé il y a quelques jours par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a expliqué n'avoir aucun souvenir de cet épisode. Une version confirmée par l'expertise psychiatrique, qui indiquera qu'il était persuadé qu'une bombe avait été placée chez lui par son voisin.

Les juges caladois n'ont eu d'autre choix que de le déclarer irresponsable pénalement et de le laisser libre. Il a toutefois l'interdiction formelle d'entrer en contact avec sa victime.