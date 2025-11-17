"Pompiers cherchent élus responsables" : au pied de la Métropole de Lyon, les soldats du feu relancent la pression

Depuis 7h ce lundi, les pompiers se sont rassemblés à l’angle des rues Paul-Bert et Garibaldi. Les manifestants entendaient remettre en avant trois demandes déjà portées lors de leur longue grève fin 2024 et début 2025 : davantage d’effectifs, une action sur le pouvoir d’achat et une amélioration de leurs conditions de travail.

Plusieurs banderoles ont été déployées au pied du bâtiment, affichant notamment : "Pompiers cherchent élus responsables" ou "encore 9 mois pour rien". Une manière de cibler directement les collectivités financeuses du SDMIS, le Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours, principalement soutenu par la Métropole et le Département.

Après cette première étape, les pompiers comptent se rendre au siège départemental, cours de la Liberté. Les discussions engagées ces derniers jours avec leur direction n’ont pas suffi à calmer les inquiétudes : certains évoquent déjà une action lors de la Fête des Lumières, rappelant la mobilisation particulièrement visible l’an dernier au cœur de l’événement.

Cette démonstration de force intervient alors que le conseil métropolitain doit examiner le débat d’orientation budgétaire (DOB), dernier de ce mandat porté par la majorité écologiste emmenée par Bruno Bernard. Le précédent DOB avait été marqué par des échanges vifs autour des économies annoncées — prévues partout sauf sur les politiques sociales, le logement et la transition écologique — et par les critiques de l’opposition sur un manque de précision concernant les coupes budgétaires.