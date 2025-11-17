"Pompiers cherchent élus responsables" : au pied de la Métropole de Lyon, les soldats du feu relancent la pression

Depuis 7h ce lundi, les pompiers se sont rassemblés à l’angle des rues Paul-Bert et Garibaldi. Les manifestants entendaient remettre en avant trois demandes déjà portées lors de leur longue grève fin 2024 et début 2025 : davantage d’effectifs, une action sur le pouvoir d’achat et une amélioration de leurs conditions de travail.
Plusieurs banderoles ont été déployées au pied du bâtiment, affichant notamment : "Pompiers cherchent élus responsables" ou "encore 9 mois pour rien". Une manière de cibler directement les collectivités financeuses du SDMIS, le Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours, principalement soutenu par la Métropole et le Département.
Après cette première étape, les pompiers comptent se rendre au siège départemental, cours de la Liberté. Les discussions engagées ces derniers jours avec leur direction n’ont pas suffi à calmer les inquiétudes : certains évoquent déjà une action lors de la Fête des Lumières, rappelant la mobilisation particulièrement visible l’an dernier au cœur de l’événement.
Cette démonstration de force intervient alors que le conseil métropolitain doit examiner le débat d’orientation budgétaire (DOB), dernier de ce mandat porté par la majorité écologiste emmenée par Bruno Bernard. Le précédent DOB avait été marqué par des échanges vifs autour des économies annoncées — prévues partout sauf sur les politiques sociales, le logement et la transition écologique — et par les critiques de l’opposition sur un manque de précision concernant les coupes budgétaires.
Des élus responsables c'est compliqué d'en trouver depuis 2020 avec un clan de militants politiques qui montrent plus leur militantisme que leur responsabilité d'élus.Signaler Répondre
À Lyon, Nos Pompiers veulent des élus responsables. Mauvaise nouvelle, il faudra attendre les municipales 2026Signaler Répondre
Tant que ce ne sont pas des vélos qui brûlent, personne ne bouge.
Bienvenue dans une ville "gouvernée" par l'extrême gauche
Avez vous remarqué que dès que des gens meurent, il y a toujours les pompiers sur les lieux.Signaler Répondre
Avec nos alliés du second tour de LFIO on en a déduit que les pompiers tuent !!
Defund the pompiers !!
Cessons de croire et faire croire que c'est un problème local, car c'est plus qu'un problème national, c'est l'Europe de Leyen le problème avec les pompiers comme le reste, c'est l"Europe des imposteurs, non-élus, corrompus, partisans et fascistes. Il n'y aura aucune avancée sensible nulle part sans un nettoyage total de la pourriture au sommet. A bon entendeur.Signaler Répondre
Pourquoi encore la fête des lumières ??Signaler Répondre
Pourquoi pas un match de ol
Leurs demandes devraient être prioritaires dans les affectations du budget surtout avec l'augmentation des interventions : accidents, feux, incivilités, agressions diverses.Signaler Répondre
Je salue et remercie ces femmes et hommes engagés pour aider et sauver avec humanité, toute personne qui en a besoin.
Ils méritent le respect, le soutien des institutions à la hauteur de ce que tout citoyen leur doit, et punition sévère aux auteurs des caillaissages.
grand merci
Tout le problème des pompiers est qu'ils utilisent des véhicules à moteur thermiqueSignaler Répondre
S'ils décidaient d'intervenir en vélo su ces somptueuses veloroutes ; ils seraient bien mieux considérés
Vous voulez dire que pendant 9 mois il ne s est rien passé ?Signaler Répondre
De l esbrouffe en quelque sorte, du pipeau , du blabla et puis c est tout ?
ça me rappelle une équipe de pieds nickelés ...