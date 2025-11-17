Fête des lumières à Lyon : malgré une édition 2025 allégée, les visiteurs devraient être une nouvelle fois au rendez-vous

Alors que la Fête des Lumières 2025, prévue du 5 au 8 décembre, fera face à une forte baisse des moyens, l’événement semble susciter un intérêt intact du côté des visiteurs.

Selon les données publiées par OnlyLyon Tourisme et Congrès, "les chiffres prévisionnels d’occupation des hôtels de la métropole à J-15 de la Fête des Lumières" montrent que "les voyageurs attendent la Fête des Lumières de pied ferme".

Le communiqué fait état d’un engouement en nette hausse : "Le taux d’occupation dans les hôtels de la métropole s’élève déjà à plus de 83% pour le samedi 6 décembre, et 69% en moyenne sur les quatre jours. Une belle avance de 11 points, correspondant à une hausse de 19% par rapport à l’année précédente." Les visiteurs français — régionaux et nationaux — devraient représenter environ 70 % des arrivées, tandis que les clientèles suisses, italiennes et espagnoles devraient à nouveau dominer pour l’international.

Virginie Carton, directrice générale d’OnlyLyon Tourisme et Congrès, affirme que l'organisation est heureuse "de célébrer la 26ᵉ édition de la Fête des Lumières, un événement qui continue de s’imposer comme une véritable référence auprès des visiteurs français et internationaux. Authentique, populaire, festive, profondément ancrée dans l’histoire de Lyon et gratuite pour tous, elle est tout simplement magique."

Malgré une édition réduite, l’office du tourisme assure sa mobilisation. "Le Pavillon situé place Bellecour sera ouvert du 5 au 8 décembre de 9h à 20h". Les équipes y distribueront le programme officiel et la carte postale Menu de la Fête des Lumières. La traditionnelle vente des lumignons du cœur est maintenue, au profit de l’association SINGA Lyon.

Des visites guidées en soirée, de 18h à 22h, seront également proposées dans le Vieux Lyon. Le site de l’office regroupe enfin les informations pratiques : "lieux d’accueil, horaires, transports publics, accès pour les publics en situation de handicap, périmètre piétons…"