Près de Lyon : la locataire frappe la fille de ses propriétaires puis se jette au sol pour faire croire qu'elle est la victime - LyonMag

La scène s'était déroulée quelques jours avant Noël en 2024.

Excédé que les travaux promis dans leur logement ne soient jamais lancés, un couple vivant à Villefranche-sur-Saône avait demandé des comptes à la fille de leur propriétaire.

En pleine rue, le ton était monté, et la locataire âgée d'une cinquantaine d'années avait soudainement adopté un comportement violent : elle avait tordu le poignet de la jeune femme, puis l'avait frappée à plusieurs reprises (3 jours d'ITT).

Lorsque la police, alertée par des riverains, était arrivée sur place, la quinquagénaire s'était jetée au sol pour faire croire qu'elle était la victime de cette agression. Mais plusieurs témoins ont permis aux enquêteurs de démêler le vrai du faux.

Au tribunal caladois il y a quelques jours, la femme devait donc s'expliquer. Une amende de 500 euros ferme a été requise, mais les juges l'ont transformé en sursis.

La prévenue devra aussi verser 800 euros de dommages et intérêts à sa victime.

Catalan le 18/11/2025 à 09:07

perso dans un cas comme ça, je demande son expulsion.

Justice soi même le 18/11/2025 à 09:06
Ex Précisions a écrit le 18/11/2025 à 08h27

Et le propriétaire a-t-il fait les travaux depuis ??

Si tu acceptes que la locataire agresse une fille de propriétaire pour cause de travaux en retard
Tu acceptes que les squatters se fassent démonter ?
Moi je signe

Rlb le 18/11/2025 à 08:59

Arrêtez de mentionner les jugements de Villefranche. Ils sont aberrants.

Catalan le 18/11/2025 à 08:58

Ouf 500€ d amende. on est bien a Villefranche.

Ex Précisions le 18/11/2025 à 08:27

Et le propriétaire a-t-il fait les travaux depuis ??

Et? le 18/11/2025 à 08:24

Les travaux promis ont-ils été réalisé ?

