Près de Lyon : la locataire frappe la fille de ses propriétaires puis se jette au sol pour faire croire qu'elle est la victime

Excédé que les travaux promis dans leur logement ne soient jamais lancés, un couple vivant à Villefranche-sur-Saône avait demandé des comptes à la fille de leur propriétaire.

En pleine rue, le ton était monté, et la locataire âgée d'une cinquantaine d'années avait soudainement adopté un comportement violent : elle avait tordu le poignet de la jeune femme, puis l'avait frappée à plusieurs reprises (3 jours d'ITT).

Lorsque la police, alertée par des riverains, était arrivée sur place, la quinquagénaire s'était jetée au sol pour faire croire qu'elle était la victime de cette agression. Mais plusieurs témoins ont permis aux enquêteurs de démêler le vrai du faux.

Au tribunal caladois il y a quelques jours, la femme devait donc s'expliquer. Une amende de 500 euros ferme a été requise, mais les juges l'ont transformé en sursis.

La prévenue devra aussi verser 800 euros de dommages et intérêts à sa victime.