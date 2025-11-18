Arnaque en ligne : le site "Charlotte Lyon" à nouveau bloqué par les services de l’État

Le scénario s’est rejoué presque à l’identique. Après une première action le 7 août, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait exigé la fermeture du site charlotte-lyon.fr, mis en cause pour avoir trompé les consommateurs en simulant une liquidation imminente afin d’écouler des produits à bas prix.

Une semaine plus tard, le 14 août, la plateforme resurgissait sous un autre nom de domaine : charlotte-lyon.com. La société Vogue Fashion Venture LTD, qui exploitait cette fausse enseigne présentée comme lyonnaise, continuait alors d’affirmer proposer une production "locale" et une "qualité" revendiquée, malgré des articles en réalité fabriqués en Chine.

Le 17 novembre, faute d’avoir cessé son activité dans le délai imposé, ce second site a été à son tour bloqué par la Direction départementale de la protection des populations.

Dans son intervention, l’administration évoque une "pratique commerciale trompeuse reposant sur une présentation trompeuse ou de nature à induire en erreur et portant sur l’identité du professionnel" ainsi que "sur la disponibilité du produit pendant une période très limitée, en laissant notamment croire aux consommateurs que les offres promotionnelles étaient de courte durée en prétextant une fermeture prochaine de l’activité."