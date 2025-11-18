Arnaque en ligne : le site "Charlotte Lyon" à nouveau bloqué par les services de l’État

Le scénario s’est rejoué presque à l’identique. Après une première action le 7 août, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait exigé la fermeture du site charlotte-lyon.fr, mis en cause pour avoir trompé les consommateurs en simulant une liquidation imminente afin d’écouler des produits à bas prix.
Une semaine plus tard, le 14 août, la plateforme resurgissait sous un autre nom de domaine : charlotte-lyon.com. La société Vogue Fashion Venture LTD, qui exploitait cette fausse enseigne présentée comme lyonnaise, continuait alors d’affirmer proposer une production "locale" et une "qualité" revendiquée, malgré des articles en réalité fabriqués en Chine.
Le 17 novembre, faute d’avoir cessé son activité dans le délai imposé, ce second site a été à son tour bloqué par la Direction départementale de la protection des populations.
Dans son intervention, l’administration évoque une "pratique commerciale trompeuse reposant sur une présentation trompeuse ou de nature à induire en erreur et portant sur l’identité du professionnel" ainsi que "sur la disponibilité du produit pendant une période très limitée, en laissant notamment croire aux consommateurs que les offres promotionnelles étaient de courte durée en prétextant une fermeture prochaine de l’activité."
Parce que pour toi le client n'est pas le PREMIER responsable ? On forces les gens à acheter des m...s sur Shein ou Temu ?Signaler Répondre
T'as pas assez de cerveau pour prendre la décision tout seul ? Il faut que tu te défausses sur les autres ?
Bonjour, " Bienvenue sur Charlotte ", ça peut préter à confusion avec un site d'escort girls.Signaler Répondre
Lever des "contrôles"Signaler Répondre
Autorisation de tout et n'importe quoi
attention: je suis d'accord qu'il faudrait sérieusement définir clairement le mot "Libéralisme" car en fonction des gens et des doctrines il n'a pas le même sens et en plus on peut ajouter le terme "néo-libéralisme".
Je ne suis pas un "anti-capitaliste" non non non mais entendre la rengaine habituelle de la "Liberté" s'est fatiguant ... faire une économie "sans contrôle" pour réguler cela implique forcément les arnaques, l'exploitation des faibles (femmes, enfants, esclaves etc etc) et la ruine économique de certains pays.
que vient faire le libéralisme là dedans 😅Signaler Répondre
Libéralisme quand tu nous tiens .... on fait croire aux gens qu'ils achètent des produits de "qualité" mais en fait c'est juste du produit fait à la chaine dans une usine Chinoise.Signaler Répondre
On parlait du Shein mais bon combien d'enseignes produisent à bas coût en Chine? et encore à un époque j'ai entendu que la Chine devenait elle même trop chère d'ou la construction de certaines usines en Afrique (proche de la matière première comme le coton) par exemple en Ethiopie.
Un des leaders mondiaux du vêtement est un bon exemple un grand gros espagnol.
Puis l'UE est complice de tout cela et va accentuer la descende en enfer de nos industries avec le Mercosur.
L'OMC ? Institution internationale totalement corrompue et noyautée.
Que va t il se passer à votre avis ?Signaler Répondre
Cette société sera condamnée dans 2 ou 3 ans a 5000 Euros d amende dont 4000 avec sursis .
Et tous les gens qui ce seront fait avoir ?
Ben rien comme d hab.
Vous avez demandé la Justice , ne quittez pas , nous recherchons votre correspondant, vous avez...
Attention les gogos!Signaler Répondre
Vigilance car les commerciaux frauduleux sont plus nombreux que les pirates.
Vive les achats en ligne...Signaler Répondre